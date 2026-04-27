«Баффало» первым за 5 лет забил 9 голов подряд в гостях в одном плей-офф
«Баффало» разгромил на выезде «Бостон» (6:1) в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли (3-1 в серии).
«Сэйбрс» стали первым за последние 5 лет клубом, забившим 9 голов подряд в гостях в одном плей-офф (в 3-й игре была победа в Бостоне со счетом 3:1).
В 2021 году это удалось «Вегасу» – в 3-м и 4-м матчах 1-го раунда с «Миннесотой» (5:2, 4:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
2 комментария
Давайте финал Анахайм Баффало - будет знатная перестрелка
Достойная замена флориде
