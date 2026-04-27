Макар забил 6-й победный гол в плей-офф, обновив рекорд «Колорадо» среди защитников

Защитник «Колорадо » Кэйл Макар забросил победную шайбу в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (5:1, 4-0 в серии).

Канадец забил 6-й решающий гол в плей-офф за карьеру, обновив рекорд «Эвеланш» среди защитников.

Второе место в списке с 4 шайбами занимает Сандис Озолиньш.