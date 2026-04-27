Макар забил 6-й победный гол в плей-офф, обновив рекорд «Колорадо» среди защитников
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар забросил победную шайбу в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (5:1, 4-0 в серии).
Канадец забил 6-й решающий гол в плей-офф за карьеру, обновив рекорд «Эвеланш» среди защитников.
Второе место в списке с 4 шайбами занимает Сандис Озолиньш.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22446 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
