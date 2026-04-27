Панарин без очков в 4-м матче с «Колорадо»: 1 бросок, 1 хит за 21:45. У него 2+1 в 4 играх серии

Панарин остался без очков в 4-м матче серии с «Колорадо» (1:5).

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (1:5, 0-4 в серии).

Всего в 4 играх текущего плей-офф россиянин набрал 3 (2+1) очка.

В 4-м матче с «Эвеланш» за 21:45 – лучший показатель среди форвардов «Кингс» (4:47 – в большинстве) – у Панарина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 1».