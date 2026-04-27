«Колорадо» вышел в 2-й раунд плей-офф, победив «Лос-Анджелес» (4-0). «Эвеланш» сыграют с «Миннесотой» или «Далласом»
«Колорадо» вышел в 2-й раунд плей-офф, победив «Лос-Анджелес» (4-0).
«Колорадо» победил «Лос-Анджелес» (5:1) в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-0.
Во втором раунде «Эвеланш» встретятся с победителем серии «Миннесота» – «Даллас» (2-2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
Прощай Копитар!
Прощай Копитар!
За сборную в этом году на чм сыграет?
Анже, будь здоров. Зал славы тебя ждет, вывод номера из обращения тоже. Ну а Колорадо наверняка рад, что будет минимум 6 матчей и друг друга Даллас с Миннесотой задолбают
Анже, будь здоров. Зал славы тебя ждет, вывод номера из обращения тоже. Ну а Колорадо наверняка рад, что будет минимум 6 матчей и друг друга Даллас с Миннесотой задолбают
Колорадо в целом-то глядя на тот хоккей, что показывают Миннесота с Далласом не очень рад системе плей-офф))) Вон на востоке, Каролина сидит себе спокойно, ждет кто из сладкой парочки Фила-Питты, упадет к ним в ручки)) Это такой диссонанс, после игр Миннесота-Даллас, Тампа-Монреаль, смотреть Фила-Питты, Ойлы-Дакс, Юта-Вегас, просто уровень игры небо и земля)
Надеюсь на схватку лавин с дикарями - будет точно интересно)
Панара - не затащил!
Панара - не затащил!
А когда он в плове тащил то🤔, праныра чисто про регулярку персонаж😬
Панара - не затащил!
Он и не планировал никаких походов, если бы хотел борьбы за кубок - то затопал ножками и обменялся в Миннесоту, которая готова была его брать до конца сезона, а потом летом решил бы вопрос с новым контрактом. Он выбрал в очередной раз комфорт жены и контракт - его право, но этот обмен был точно не про борьбу за КС или что-то серьезное.
Странно, что кто-то ожидал хоть какой-то борьбы от ЛА, которые выжали плей-офф из ничейных результатов. Все чем занимались Кингз весь сезон - не давали играть противнику, созидание на нулях с Фиалой и без него, стиль игры - мешать играть, а там может, что-то Байфилд придумает, Фиала (Панарин) или Кузьменко проснется из спячки, как было в матчах с Миннесотой.
