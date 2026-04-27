  • Задоров клюшкой ударил Далина в паузе матча «Бостон» – «Баффало» при 0:6 и был удален до конца игры
Задоров клюшкой ударил Далина в паузе матча «Бостон» – «Баффало» при 0:6 и был удален до конца игры

Задоров ударил Далина и был удален в матче «Бостона» с «Баффало».

Защитник «Бостона» Никита Задоров устроил стычку с Расмусом Далином в матче против «Баффало» (1:6, 1-3) в первом раунде Кубка Стэнли. 

На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина. 

По итогам эпизода судьи назначили Никите 5 штрафных минут за удар клюшкой и 10 минут дисциплинарного штрафа. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22446 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНикита Задоров
logoКубок Стэнли
драки
logoНХЛ
logoБаффало
logoБостон
logoРасмус Далин
Идиотский поступок, называется психанул. Там на замедленном повторе видно, что перед ударом была перепалка, Далин что-то ему сказал - видать, что-то издевательское. Это не оправдание поступку, но хотя бы понятно, на что среагировал, а то поначалу казалось просто немотивированный припадок. К слову, интересный факт: Задоров отсутствовал на льду при всех 6 шайбах Баффало.
Ответ Don_Krebs
Наверное, спросил у Никиты, когда про Иран выскажется.
Ответ Don_Krebs
Далин позвал в ресторан
А наш миротворец решил у него спросить в жесткой форме, как он может ходить по ресторанам, когда его страна бомбит иран
психанул. бестолково, но что ещё остаётся при 0-6? справедливости ради, половина лиги хотела бы отоварить Далина, пакостливый игрок.
Ответ vulturecrow
Комментарий скрыт
Ответ memphis
Комментарий скрыт
Ерунда, провокатор он, а не жесткий. Причем вроде раньше так язык не распускал, может английский выучил наконец-то..
Дурацкий поступок от американца. И шведа не вырубил и сам устранился.
Ответ Белый офицер
Вообще то Задоров гражданин России (если вы про него)
Задоров бессилен в этом противостоянии)
Далин бедолага, то Малкин, то БигЗи его клюшкой приложит.
Смысл это делать при счете 0-6?? Так пар выпустить??
Ответ Павел_1116679604
Надеяться на дисквал на следующую игру
Ответ Мин Илhaм
Так Бостону всего одна игра осталась в этом плей-офф, после чего поедут на любимые поля для гольфа
10 минут не дисциплинарного штрафа, а удаление до конца матча
Я придумываю?) Да вся лига об этом говорит. Очевидно, что ты болеешь за Баффало и это тебя оправдывает. Но заметь тебе каждый месяц приходится защищать своего сомнительного капитана. Далин талантливый конечно парень, но он сам выбирает свой стиль. А Задорова я не хвалю, сдерживаться, да надо, мог бы лучше в следующей игре Далину моську начистить
Ответ Коршунов-73
Извините что влезаю, я тоже болею за Баффало, в чем проблема стиля Далина? Типичный защ, может и в силивую пойти, да , перед воротами иногда может тыкнуть в спину, но это делает 95% защей, чисто телой здового кона не вытолкнешь.
В данном эпизоде вообще не понятно, что хотел вернуть Никита
Материалы по теме
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Лос-Анджелес», «Баффало» забросил 6 шайб «Бостону», «Монреаль» уступил «Тампе», «Анахайм» вырвал победу у «Эдмонтона»
27 апреля, 04:49
Кубок Стэнли. «Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», «Бостон» уступил «Баффало», «Оттава» проиграла «Каролине»
24 апреля, 04:38
Форвард «Баффало» Так забил 2 победных гола в текущем плей-офф. Рекорд «Сэйбрс» за одну кампанию – 3
24 апреля, 04:15
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
11 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
24 минуты назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Рекомендуем