Задоров клюшкой ударил Далина в паузе матча «Бостон» – «Баффало» при 0:6 и был удален до конца игры

Задоров ударил Далина и был удален в матче «Бостона» с «Баффало».

Защитник «Бостона » Никита Задоров устроил стычку с Расмусом Далином в матче против «Баффало » (1:6, 1-3) в первом раунде Кубка Стэнли.

На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина.

По итогам эпизода судьи назначили Никите 5 штрафных минут за удар клюшкой и 10 минут дисциплинарного штрафа.