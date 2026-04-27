Задоров клюшкой ударил Далина в паузе матча «Бостон» – «Баффало» при 0:6 и был удален до конца игры
Задоров ударил Далина и был удален в матче «Бостона» с «Баффало».
Защитник «Бостона» Никита Задоров устроил стычку с Расмусом Далином в матче против «Баффало» (1:6, 1-3) в первом раунде Кубка Стэнли.
На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина.
По итогам эпизода судьи назначили Никите 5 штрафных минут за удар клюшкой и 10 минут дисциплинарного штрафа.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В данном эпизоде вообще не понятно, что хотел вернуть Никита