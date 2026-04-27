18

Елесин про 1:3 от «Авангарда»: «Локомотив» должен понять, что может победить не за счет стычек. Нужно играть в свой хоккей»

Капитан «Локомотива» Александр Елесин после поражения от «Авангарда» (1:3, 0-2) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина заявил, что ярославскому клубу нужно выигрывать, не полагаясь на стычки с игроками соперника. 

Во 2-й встрече хоккеисты дважды устроили массовые потасовки, судьи назначили суммарно 144 минуты штрафа

– Мы хорошо начали, а потом поддались эмоциям и начали делать вещи, которых не должно быть в плей‑офф.

– Что нужно сделать, чтобы перевернуть серию?

– Мы еще не показали свою игру, сейчас перезагружаемся и едем туда [в Омск] с новыми силами.

– Как убрать эмоции, которые сегодня вам помешали в следующих матчах?

– Мы должны понять, что мы можем одержать победу не за счет стычек и еще чего‑то, а нужно делать правильные вещи и играть в свой хоккей.

– Что можете сказать болельщикам перед поездкой в Омск?

– Чтобы поддерживали нас. У нас нет другого выбора, кроме как вернуть серию домой. Приложим для этого все усилия, – сказал Елесин.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22446 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Да ладно?! Устроили беспредел, проиграли, дошло что и так не смогли и сразу появилось другое мнение. Или капитанская нашивка просто так на нем и не имеет никакого слова в псарне своей? Мне кажется наступило время Радулову и его щенку за неспортивное поведение выписывать до конца игры!!!
Sergey55
Pall1982
А если отбросить все эмоции и оскорбления, Вам самим нравятся действия Радулова и особенно Сурина? Я бы на месте Хартли посадил его на лавку, он только хуже команде делает,
Так вы же сами стычки и навязываете 🤣
Только дошло, только понял, но уже не поможет, Авангард сильнее!
«Who Let the Dogs Out» новый трек на арене Омск в честь игроков Локо!!!
без судейства в вашу пользу играть то не получается оказывается,не все вам устроили
