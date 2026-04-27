Елесин про 1:3 от «Авангарда»: «Локомотив» должен понять, что может победить не за счет стычек. Нужно играть в свой хоккей»

Елесин после 1:3 от «Авангарда»: «Локомотив» может победить не за счет стычек.

Капитан «Локомотива » Александр Елесин после поражения от «Авангарда » (1:3, 0-2) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина заявил, что ярославскому клубу нужно выигрывать, не полагаясь на стычки с игроками соперника.

Во 2-й встрече хоккеисты дважды устроили массовые потасовки, судьи назначили суммарно 144 минуты штрафа .

– Мы хорошо начали, а потом поддались эмоциям и начали делать вещи, которых не должно быть в плей‑офф.

– Что нужно сделать, чтобы перевернуть серию?

– Мы еще не показали свою игру, сейчас перезагружаемся и едем туда [в Омск] с новыми силами.

– Как убрать эмоции, которые сегодня вам помешали в следующих матчах?

– Мы должны понять, что мы можем одержать победу не за счет стычек и еще чего‑то, а нужно делать правильные вещи и играть в свой хоккей.

– Что можете сказать болельщикам перед поездкой в Омск?

– Чтобы поддерживали нас. У нас нет другого выбора, кроме как вернуть серию домой. Приложим для этого все усилия, – сказал Елесин.