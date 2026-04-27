Маккиннон впервые забил в серии с «Лос-Анджелесом» – 2+1 в 4-й игре. Форвард «Колорадо» – лучший снайпер регулярки НХЛ с 53 шайбами в 80 матчах

Нэтан Маккиннон забил 1-й гол в серии с «Лос-Анджелесом» в 4-й игре.

Нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон набрал 3 (2+1) очка в матче против «Лос-Анджелеса » (5:1) в первом раунде Кубка Стэнли (4-0 в серии).

30-летний канадец впервые забил в текущем плей-офф. Ранее он отметился ассистом в первом матче серии.

Напомним, в минувшей регулярке Маккиннон выиграл гонку снайперов, забросив 53 шайбы в 80 играх. Он впервые в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи».