  Сурин после 1:3 от «Авангарда»: «Слушаю советы аналитиков и скаутов в комментариях. Стараюсь делать, как они говорят, оправдывать ожидания»
Сурин после 1:3 от «Авангарда»: «Слушаю советы аналитиков и скаутов в комментариях. Стараюсь делать, как они говорят, оправдывать ожидания»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после поражения от «Авангарда» (1:3, 0-2) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в шутку заявил, что старается слушать советы комментаторов в интернете.  

– У вас не самый удачный плей‑офф, но сегодня вы провели, наверное, лучший матч в текущем розыгрыше. Как переживали эту ситуацию?

– Я просто слушаю советы, которые мне говорят всякие аналитики и скауты в комментариях [в интернете]. Везде прислушиваюсь и стараюсь делать, как они говорят.

– А на чем упор делаете?

– Закончить с хоккеем. Не знаю, что еще. Буду на все обращать внимание и стараться оправдывать их ожидания.

– На что нужно обратить внимание при счете 0-2 в серии?

– Задача все та же – выиграть четыре игры. Надо представить, что Омск занимает место выше в таблице и серия начинается у них дома. Надо просто выходить и выигрывать матчи.

– Есть в этом «Авангарде» что‑то, с чем тяжело справляться, или больше проблема в вас самих?

– Больше проблема в нас самих, – сказал Сурин

Сурин о драках и 1:3 от «Авангарда»: «Судьи стоят и Серебрякова охраняют, как в Кремле. Это не я к нему постоянно подъезжаю, а он – ко мне»

Очень много гонора, не факт что повторит путь старшего по будке.
Ответ Операция Ы
Сурин-шакалёнок!В 19 лет уже мерзкий провокатор.Не удивлюсь если у них,с радуловым в будке,висит плакат винисиуса.И странно почему жалеют его до сих пор.Сделали бы улыбку как у 47!
Ответ AkBars555
47-профи-невростеник
Команду топит каждую игру, ноль шайб за плей-офф, с парой передач, бесконечные удаления, зато рот не закрывается, и гонору на пустом месте выше крыши. Это типо 30 очков в сезоне дают повод чувствовать себя каким то особенным?
Ответ Маша Шукшина
топит эту серию номер 92 засыпая в конце периода и после пауз
Ответ Маша Шукшина
и эти 30 благодаря невростенику 47
он мне напоминает шакала Табаки при Шерхане...))))
Ответ Павел Очнев
“Что-то здесь запахло падалью”😀
В хоккей играй,младший дружок
Продолжай слушать коль своих мозгов нет.
Сурин достаточно талантлив но какой наглый и языкастый. Ему бы играть просто и прогрессировать а не эти провокации
Вся проблема в наличии псов в команде
Ничего ещё толком не добился....а понтов немерено
Паря очень прилично звезду словил. Лучше бы мастерство развивал, а не как под кожу сопернику лезть. Ничего хорошего из этого не выйдет!
Елесин об ударе головой в лицо Прохоркину в игре с «Авангардом»: «Я просто падал вперед, а судья зафиксировал удаление»
26 апреля, 20:30
Сурин о 0-2 в серии с «Авангардом»: «Стыдно, наверное. Будем исправляться. «Локомотив» хотел биться и выигрывать, но где‑то что‑то щелкнуло»
26 апреля, 19:46
Сурин о драках и 1:3 от «Авангарда»: «Судьи стоят и Серебрякова охраняют, как в Кремле. Это не я к нему постоянно подъезжаю, а он – ко мне»
26 апреля, 18:24
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
10 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
23 минуты назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Рекомендуем