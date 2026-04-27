Сурин после 1:3 от «Авангарда»: «Слушаю советы аналитиков и скаутов в комментариях. Стараюсь делать, как они говорят, оправдывать ожидания»

Сурин после 1:3 от «Авангарда»: слушаю советы аналитиков в комментариях.

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин после поражения от «Авангарда» (1:3, 0-2) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в шутку заявил, что старается слушать советы комментаторов в интернете.

– У вас не самый удачный плей‑офф, но сегодня вы провели, наверное, лучший матч в текущем розыгрыше. Как переживали эту ситуацию?

– Я просто слушаю советы, которые мне говорят всякие аналитики и скауты в комментариях [в интернете]. Везде прислушиваюсь и стараюсь делать, как они говорят.

– А на чем упор делаете?

– Закончить с хоккеем. Не знаю, что еще. Буду на все обращать внимание и стараться оправдывать их ожидания.

– На что нужно обратить внимание при счете 0-2 в серии?

– Задача все та же – выиграть четыре игры. Надо представить, что Омск занимает место выше в таблице и серия начинается у них дома. Надо просто выходить и выигрывать матчи.

– Есть в этом «Авангарде» что‑то, с чем тяжело справляться, или больше проблема в вас самих?

– Больше проблема в нас самих, – сказал Сурин .

Сурин о драках и 1:3 от «Авангарда»: «Судьи стоят и Серебрякова охраняют, как в Кремле. Это не я к нему постоянно подъезжаю, а он – ко мне»