Хартли об игре Исаева и 1:3 от «Авангарда»: «Легких голов не увидел. Третья шайба – от снайпера, не думаю, что кто-то из вратарей КХЛ остановил бы этот бросок»

Боб Хартли оценил игру Даниила Исаева против «Авангарда» в плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли после поражения от «Авангарда » (1:3, 0-2) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина дал оценку игре вратаря Даниила Исаева .

– Что можете сказать про игру Исаева – казалось, он пропустил достаточно «легкие» шайбы?

– Не видел «легких» голов сегодня. Первый гол: «Авангард» доводит много шайб до ворот, в этом случае шайба пролетела мимо трех игроков, нашла щель. Кажется, в этих играх шайба находит путь в наши ворота.

Второй гол мы пропустили в меньшинстве, шайба после рикошета от клюшки Черепанова перелетела ему через голову, здесь нет ошибки вратаря. Третий гол – гол от снайпера, не думаю, что кто-то из вратарей КХЛ остановил бы этот бросок.