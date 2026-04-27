Хартли об игре Исаева и 1:3 от «Авангарда»: «Легких голов не увидел. Третья шайба – от снайпера, не думаю, что кто-то из вратарей КХЛ остановил бы этот бросок»
Боб Хартли оценил игру Даниила Исаева против «Авангарда» в плей-офф КХЛ.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Авангарда» (1:3, 0-2) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина дал оценку игре вратаря Даниила Исаева.
– Что можете сказать про игру Исаева – казалось, он пропустил достаточно «легкие» шайбы?
– Не видел «легких» голов сегодня. Первый гол: «Авангард» доводит много шайб до ворот, в этом случае шайба пролетела мимо трех игроков, нашла щель. Кажется, в этих играх шайба находит путь в наши ворота.
Второй гол мы пропустили в меньшинстве, шайба после рикошета от клюшки Черепанова перелетела ему через голову, здесь нет ошибки вратаря. Третий гол – гол от снайпера, не думаю, что кто-то из вратарей КХЛ остановил бы этот бросок.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Локомотива»
Но, думаю, что всё только начинается. Локомотив сейчас успокоится (как это ни странно звучит, и игры в гостях тут только в помощь) и начнёт играть в свою игру. Если Авангард успокоится, то это будет его ошибкой и он повторит случай "Монреаля", у которого "Тампа" отыгралась с 0:2, так же проиграв два домашних матча.