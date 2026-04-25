Третьяк о детском хоккее: «Ротенберг продвигает программу «Красная машина» – ее приняли в 47 регионах. Взяли лучшее из всех школ, перелопатили и добавили советский опыт»

Третьяк о детском хоккее: Ротенберг продвигает программу «Красная машина».

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о развитии детского хоккея в стране.

«Мы очень много внимания уделяем детско-спортивным школам. Увеличили количество соревнований – было 90, стало 140 в год. Только в апреле пройдет восемь Кубков Третьяка – в Альметьевске и других городах.

У нас есть программа хоккейной подготовки «Красная машина». Ее уже в 47 регионах приняли. Мы взяли лучшее из всех школ – Россия, Америка, Канада, Финляндия, Швеция… Все перелопатили, добавили наработанный в советском хоккее опыт, свели в один большой учебник. Это основа для подготовки юных хоккеистов.

Как принято в Северной Америке? Там детей тренируют волонтеры. Но у них есть своя национальная программа. Они берут книжку, и там все написано – какие упражнения для каких возрастов, какая физическая подготовка, сколько льда давать. Вот они читают, выполняя все по пунктам. Мы хотим, чтобы и наши тренеры все читали, как правильно готовить хоккеистов.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг много ездит по городам, продвигает программу «Красная машина», дает мастер-классы. Наши ветераны никогда не отказываются – приезжают на открытие стадионов, встречаются с молодыми игроками. Я сам провожу много мастер-классов. Вот это и есть работа ФХР в совокупности. Вот чем мы живем, что мы любим.

За последнее время у нас популярность хоккея очень возросла. Когда я раньше играл в СССР, у нас не всегда полные стадионы собирались. А сейчас интрига есть, приходят люди, болеют, аншлаги на аренах. И мы гордимся, что вместе с лигами участвуем в этом процессе развития российского хоккея», – сказал Третьяк.

