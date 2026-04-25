«Северсталь» продлила контракты с Рейнгардтом, Веряевым и Казулаевым

«Северсталь » сообщила о продлении контрактов с форвардами Ильей Рейнгардтом (на год), Данилом Веряевым и Даниилом Казулаевым (оба – на два года). Все соглашения двусторонние.

Рейнгардт перешел в череповецкий клуб из «Лады» по ходу текущего сезона. На счету 22-летнего нападающего 12 (5+7) очков в 41 матче за новый клуб с учетом плей-офф.

27-летний Веряев провел 52 игры в текущем сезоне и набрал 20 (6+14) очков при 11:36 в среднем на льду. У 20-летнего Казулаева 17 матчей и 4 (2+2) очка.

Мордашов, Потанин, Алекперов, Керимов, Тимченко, Усманов, Прохоров, Федун, Абрамович – в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes