Сергей Плотников: СКА – клуб с большим амбициями, должны идти за кубками.

Капитан СКА Сергей Плотников прокомментировал результаты команды в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграл ЦСКА (1-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– В чем причина неудачи в первом раунде?

– СКА – клуб с большим амбициями, первый раунд – это не наша история. Должны идти за кубками. В следующем сезоне надо больше подготовиться, где‑то усилиться и показывать другой результат.

– Насколько важно, что болельщики пришли на закрытие и поддерживают вас, несмотря ни на что?

– Вообще очень важно видеть болельщиков на трибунах. Это наш запасной игрок. Приятно, что после сезона они проводят с нами время и поддерживают нас. Рады их видеть. Мы продолжаем тренироваться, – сказал Плотников.

