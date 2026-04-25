Агент Гутика: «Контракт со «Спартаком» в приоритете, но мы не нашли понимания с руководством. Вынуждены искать предложение из НХЛ»
Агент Сергей Исаков, представляющий интересы форварда «Спартака» Даниила Гутика, заявил, что ему не удалось согласовать для игрока новый контракт с красно-белыми.
Московский клуб выменял 24-летнего нападающего у «Адмирала» по ходу минувшего FONBET чемпионата КХЛ. За новую команду Гутик провел 25 матчей с учетом плей-офф и набрал 21 (10+11) очко.
«Мы провели несколько переговоров с руководством «Спартака», общего понимания не нашли.
Даниил сказал, что в приоритете подписание контракта со «Спартаком». Но, как я уже сказал, клуб нас не услышал. Мы вынуждены искать предложение из НХЛ, сейчас мы работаем над этим, – сказал Исаков.
