  Агент Гутика: «Контракт со «Спартаком» в приоритете, но мы не нашли понимания с руководством. Вынуждены искать предложение из НХЛ»
Агент Гутика: «Контракт со «Спартаком» в приоритете, но мы не нашли понимания с руководством. Вынуждены искать предложение из НХЛ»

Агент Гутика о контракте: мы не нашли понимания с руководством «Спартака».

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы форварда «Спартака» Даниила Гутика, заявил, что ему не удалось согласовать для игрока новый контракт с красно-белыми.

Московский клуб выменял 24-летнего нападающего у «Адмирала» по ходу минувшего FONBET чемпионата КХЛ. За новую команду Гутик провел 25 матчей с учетом плей-офф и набрал 21 (10+11) очко.

«Мы провели несколько переговоров с руководством «Спартака», общего понимания не нашли.

Даниил сказал, что в приоритете подписание контракта со «Спартаком». Но, как я уже сказал, клуб нас не услышал. Мы вынуждены искать предложение из НХЛ, сейчас мы работаем над этим, – сказал Исаков.

Директор «Спартака» о Гутике: «Хочет попробовать свои силы в Северной Америке – это его мечта. Мы сделали предложение, он думает»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18394 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
С руководством Спартака уже не первый год никто не может найти понимание.
Ответ Мандалай
С руководством Спартака уже не первый год никто не может найти понимание.
С Голдобиным надо было найти понимание!
Ответ Вольфсбург
С Голдобиным надо было найти понимание!
Привет Виталь, значит перейдёт к нам, Тамбиев его тренер, да и кубок Харламова с Динамо брал.
Когда агент менял игрока в «Спартак» чем он думал?
Ответ wxvnpc5psr
Когда агент менял игрока в «Спартак» чем он думал?
Ширеной своего кармана.💰
Вынуждены они искать в НХЛ предложение)))) после великой КХЛ)) да кому там Гутик без катания и скорости нужен
Зная руководство «Спартака», не удивлен. Впрочем, Гутик изначально рассматривал «Спартак» как своего рода пересадочный пункт. Пусть попробует силы в НХЛ, если найдется клуб. Главное, чтобы его медленное катание не помешало.
Наверное просил МНОГО
В СА вряд ли задержится, если там Мичков мучается, то Гутик тем более со своей скоростью. А вот в КХЛ может хорошую карьеру сделать, очков будет много набирать, но среди топ клубов и тренеров, нацеленных на победы в плэйофф, наверное не особо высоко будет котироваться.
РУКОВОДСТВО ВСЕХ, КТО ТАМ РЕШАЕТ ВЫГНАТЬ, ВРЕДИТЕЛИ, УЖЕ ПОЛКОМАНДЫ КЛАССНЫХ игроков ПОТЕРЯЛИ, БЕЗДАРНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, ПОЗОР, Да сколько можно уже ТЕРПЕТЬ, 50 лет прошло ,когда СПАРТАК занял первое место, как их только земля держит,НАГОРЕЛО, слов нет.
Мне, как постороннему наблюдателю кажется, что агент просто хотел нагнуть клуб разговорами про НХЛ и заигрался. Игрок хороший, но вряд ли за ним очередь в НХЛ. Даже Бабаеву больше верится про Кузнецова)))
Уверен, Гутик будет востребован и в КХЛ.
Руководство просто убивает Спартак, очень жаль.Ну там Якушев, Каменский неужели они этого не видят....
Директор «Спартака» о Гутике: «Хочет попробовать свои силы в Северной Америке – это его мечта. Мы сделали предложение, он думает»
24 апреля, 12:26
Жамнов о вылете «Спартака»: «Не стыдно, был шанс победить в каждой игре, но «Локомотив» сейчас сильнее. Такие команды умеют направлять игру в правильное русло, этого нам не хватает»
1 апреля, 19:41
Хартли о 2-1 в серии «Локомотива» со «Спартаком»: «Тяжелые игры. Отдам дань уважения сопернику – серьезная команда. У них есть мастера: Гутик, Георгиев»
28 марта, 17:34
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
52 минуты назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем