Агент Гутика: «Контракт со «Спартаком» в приоритете, но мы не нашли понимания с руководством. Вынуждены искать предложение из НХЛ»

Агент Гутика о контракте: мы не нашли понимания с руководством «Спартака».

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы форварда «Спартака » Даниила Гутика , заявил, что ему не удалось согласовать для игрока новый контракт с красно-белыми.

Московский клуб выменял 24-летнего нападающего у «Адмирала» по ходу минувшего FONBET чемпионата КХЛ. За новую команду Гутик провел 25 матчей с учетом плей-офф и набрал 21 (10+11) очко.

«Мы провели несколько переговоров с руководством «Спартака», общего понимания не нашли.

Даниил сказал, что в приоритете подписание контракта со «Спартаком». Но, как я уже сказал, клуб нас не услышал. Мы вынуждены искать предложение из НХЛ, сейчас мы работаем над этим, – сказал Исаков .

