  «Металлург» выложил видео в стиле «Властелина колец» о серии с «Ак Барсом»: «Был один воин – Данис. Его казанский дракон учил летать»
«Металлург» выложил видео в стиле «Властелина колец» о серии с «Ак Барсом»: «Был один воин – Данис. Его казанский дракон учил летать»

«Металлург» продолжил серию видео в стиле «Властелина колец» о текущем Кубке Гагарина. Новый ролик посвящен противостоянию с «Ак Барсом» в полуфинале турнира.

«Приближалось время битвы между двумя твердынями. Отряд Братства отдыхал перед схваткой.

– Ну, клюшки, конечно, у нас лучше, да и коньки. Наша сталь, понятное дело.

– А правда, что они летать умеют? Не зря у них крылья.

– Нет, летать не умеют, это выдумки. Хотя, был один воин: знаменитый Данис Заря. Его дракон учил летать.

– Шанхайский?

– Нет, казанский.

– Так это наш Данис, который два кубка принес?

– Он.

– А вот скажи, правда они ворота свои заколдовывают?

– Бывало и такое. Но лучший наш стрелок Мозякин-Золотая клюшка придумал: если бросать вдвое сильнее, от всего сердца, можно и не доезжая до ворот попасть. Есть магия предков у нас в крови. Вперед, братья, чтобы вновь вписать свои имена в историю.

Братство Магнитной горы. Глава третья. Две твердыни», – сказано в ролике.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Про Мозякина видимо не все отсылку поняли)
Креативно и прикольно.
Дизайнеры молодцы, виртуозы мышки, клавиатуры и C++
лучше бы Разин усы отрастил
