44

ЦСКА может обменять Абрамова в «Салават» на Цулыгина (Михаил Зислис)

ЦСКА может обменять Абрамова в «Салават» на Цулыгина.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, ЦСКА и «Салават Юлаев» близки к обмену.

Московский клуб может отдать форварда Виталия Абрамова за защитника Ярослава Цулыгина.

В текущем сезоне FONBET КХЛ 27-летний Абрамов провел 72 матча с учетом плей-офф и набрал 29 (12+17) очков при полезности «плюс 6».

На счету 21-летнего Цулыгина 75 игр в регулярке и Кубке Гагарина. Он набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 12».

Срок действующего контракта игрока ЦСКА рассчитан до 31 мая 2027 года, соглашение хоккеиста «Салавата» – до 31 мая 2026-го.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18393 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoЦСКА
logoВиталий Абрамов
logoСалават Юлаев
logoЯрослав Цулыгин
logoвозможные переходы
logoКХЛ
Михаил Зислис
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Остановитесь! Не надо!
Зачем?Цулыгин привозила, в атаке однотипный игрок. Абрамова вообще не стоит убирать с звена Соркина.
Цулыгин неплохой защитник. Не самый зудший в СЮ.
Никитин начинает стройку автобуса. Такие как абрамов ему не нужны
А зачем ему Цулыгин?
Абрамов плохо сыграл этот сезон если берут хайруллина из ска то он конечно лишний а цулыгин неплохой защитник в КХЛ неплохо сыграл результативно но в плей-оффепросто нет опыта Никитин подтянет
Без нас разберутся, кого, куда и за сколько...
Есман опять ерунду морозит! Мало было Окулова?
Победа СЮ в данном случае?
Но Салавату бы самим пару защитников подписать)
Смысла не вижу. Абрамов неплохой, но Цулыгин который год в основе, растет парень. Получается опять готовим для ЦСКА, не надоело? Не могу забыть хамство по Капризову и Дроздову...
а че не пишут что Ливо возвращается...уже давно не секрет же что он сам отклонил трактористам сказал о желании играть в Салавате ...
откуда инфа?
Ливо вряд ли мы увидим... Личка будет запредельной, а вот КПД того не стоит. Если аппетиты финансовые поуменьшить, глядишь и толк будет. Игрок регулярки, в плей-офф растворялся что за Салават играя что за Трактор...
Учитывая что контракту Цулыгина остался месяц этот обмен выглядит как способ спихнуть Абрамова. Вопрос почему?
Потому что Никитину не нужны креативные хоккеисты, умеющие в атаку
Да не нужны нам легковесные защитники. Их просто будут сносить нападающие многих клубов.
Нам нужны большие игроки и вперед и уж тем более в защиту.
А так у нас кроме Климова и Карнаухова и потолкаться у бортов банально некому.
Очнитесь уже наконец-то
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
