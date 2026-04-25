ЦСКА может обменять Абрамова в «Салават» на Цулыгина (Михаил Зислис)

ЦСКА может обменять Абрамова в «Салават» на Цулыгина.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, ЦСКА и «Салават Юлаев » близки к обмену.

Московский клуб может отдать форварда Виталия Абрамова за защитника Ярослава Цулыгина .

В текущем сезоне FONBET КХЛ 27-летний Абрамов провел 72 матча с учетом плей-офф и набрал 29 (12+17) очков при полезности «плюс 6».

На счету 21-летнего Цулыгина 75 игр в регулярке и Кубке Гагарина. Он набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 12».

Срок действующего контракта игрока ЦСКА рассчитан до 31 мая 2027 года, соглашение хоккеиста «Салавата» – до 31 мая 2026-го.