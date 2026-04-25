Ротенберг о возвращении России: «Вчера обсудили это с Дегтяревым. Администрация президента, Минспорта и адвокаты работают одной командой»

Ротенберг о возвращении России: администрация президента и Минспорта работают.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о работе, которая ведется для снятия бана с российских сборных на турнирах под эгидой ИИХФ.

Соответствующий запрет действует с 2022 года.

«Конечно, все работают над возвращением. Недавно у нас была вчера с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтяревым, мы это обсудили.

Все вместе работаем как одна команда, чтобы мы быстрее вернулись на международную арену: адвокаты, министерство спорта, администрация президента нам помогает», – сказал Ротенберг.

