Ротенберг о возвращении России: «Вчера обсудили это с Дегтяревым. Администрация президента, Минспорта и адвокаты работают одной командой»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о работе, которая ведется для снятия бана с российских сборных на турнирах под эгидой ИИХФ.
Соответствующий запрет действует с 2022 года.
«Конечно, все работают над возвращением. Недавно у нас была вчера с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтяревым, мы это обсудили.
Все вместе работаем как одна команда, чтобы мы быстрее вернулись на международную арену: адвокаты, министерство спорта, администрация президента нам помогает», – сказал Ротенберг.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Кто его всерьез вообще воспринимает?
Суд в Лозанне принял решение, что не допуск Россиян и Беларуссов в турниры ETTU (ЧЕ и ЛЧ) это дискриминация...и воз и ныне там... Не факт что исполнят решение