Кросби об удалении за приукрашивание с «Филадельфией»: «Меня ударили клюшкой по лицу. Это сошло с рук Хэтэуэю, он удачно разменялся»

Кросби об удалении за приукрашивание с «Филадельфией»: меня ударили клюшкой по лицу.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби прокомментировал удаление за приукрашивание в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией » (2:5, 0-3).

В конце первого периода 38-летний форвард подъезжал к точке вбрасывания, когда Гарнет Хэтэуэй , вращая клюшку в руках, попал ему по лицу. Кросби упал на лед, судьи дали обоюдный штраф.

«Он ударил меня клюшкой по лицу. Я не знаю, что еще вы хотите услышать. Можете выдумывать что хотите, но это факт. Ему сошло это с рук, он удачно разменялся», – сказал Кросби.

В текущем плей-офф НХЛ на счету нападающего «Пингвинс» 1 (0+1) очко в 3 матчах при полезности «минус 3».

