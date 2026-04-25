  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби об удалении за приукрашивание с «Филадельфией»: «Меня ударили клюшкой по лицу. Это сошло с рук Хэтэуэю, он удачно разменялся»
Видео
11

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал удаление за приукрашивание в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (2:5, 0-3).

В конце первого периода 38-летний форвард подъезжал к точке вбрасывания, когда Гарнет Хэтэуэй, вращая клюшку в руках, попал ему по лицу. Кросби упал на лед, судьи дали обоюдный штраф.

«Он ударил меня клюшкой по лицу. Я не знаю, что еще вы хотите услышать. Можете выдумывать что хотите, но это факт. Ему сошло это с рук, он удачно разменялся», – сказал Кросби.

В текущем плей-офф НХЛ на счету нападающего «Пингвинс» 1 (0+1) очко в 3 матчах при полезности «минус 3».

«Пингвинс» летят 0-3 в серии с середняком. «Питтсбург» слишком стар для всего этого

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18392 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoСидни Кросби
logoФиладельфия
видео
logoКубок Стэнли
судьи
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoГарнет Хэтэуэй
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сид, надо было схватиться за лицо и все, судья увидел бы, но ты исполнил неймар-стайл, увы.
А если бы не упал, то Хэтэуэя бы не удалили? Который ударил клюшкой прямо перед рефери? Да, иногда судьи не замечают, и это раздражает. Но если хоккей начнет превращаться в современный футбол, когда игроки зачастую в штрафной начинают думать не о том как забить гол, а как упасть от любого касания или как попасть в руку сопернику - это раздражает ещё больше. Нам такой хоккей не нужен.
Ударил, просмотрели, а забивать в ПО вы когда начнете ??
Задел лицо крюком, но блин, сильно ж картинно упал, удар же был не сильный, но не приятный понятно. Головой бы махнул вверх, задрав забрало к небу, как земляк в Италии, но нет, упал как подкошенный после панча
Почему у вас никто "удачно не разменялся" ? Вы же опытная команда....могли бы и использовать хитрые плей-оффные штучки, на опыте , например ) Вы не забиваете, у капитана и лидера в трех матчах 0+1 и он говорит про "удачно разменялся" ) Свип походу будет у Сидни....а следующий сезон полный крах...без Малкина (если не продлят) так точно !
Ответ Hopheyeveryday Kos
Почему у вас никто "удачно не разменялся" ? Вы же опытная команда....могли бы и использовать хитрые плей-оффные штучки, на опыте , например ) Вы не забиваете, у капитана и лидера в трех матчах 0+1 и он говорит про "удачно разменялся" ) Свип походу будет у Сидни....а следующий сезон полный крах...без Малкина (если не продлят) так точно !
Ждешь ответа?
Ответ Дмитрий Адрианов
Ждешь ответа?
Ты невнимательно прочитал , не вдумчиво ! Прочитай еще раз ) Я задал вопрос и тут же следующим предложением ответил на свой же вопрос ) Ну, то есть подвел итог бреда от Сидни, например . И поэтому логично, что ответа я не жду
Комментарий удален модератором
Ответ Pink Floyd1276
Комментарий удален модератором
Кто о чем, а Розовый Флойд все об Овечкине думает.
Ответ Pink Floyd1276
Комментарий удален модератором
Ты хоть статью прочитал бы. Если тебе источник не нравится, то это всё не правда или какая тут логика?
симуляция, удара как такового не было
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннона удалили за приукрашивание в игре с «Лос-Анджелесом». Вчера Кросби получил аналогичный штраф
24 апреля, 08:34Видео
Тренер «Питтсбурга» об удалении Кросби за приукрашивание с «Филадельфией»: «У Сида ни одного такого штрафа за 21 год в НХЛ. Я не согласен – его ударили по лицу, а удалили обоих»
23 апреля, 08:14Видео
Кросби стал 5-м в истории НХЛ по очкам в плей-офф за карьеру, опередив Ягра – 202. Рекорд у Гретцки – 382 балла
23 апреля, 06:07
