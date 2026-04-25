Третьяк о работе в ФХР: «Мы вернули наш хоккей на вершину. Как и в советские времена, 2-е или 3-е место расстраивает болельщиков. Выступали не хуже канадцев до отстранения»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об эффективности работы организации. Он возглавил ФХР в 2006 году.

«Мы вернули наш хоккей на вершину. Теперь, как и в советские времена, все ждут от сборной только побед, а второе или третье место болельщиков расстраивает.

Хотя каждая медаль ценна. Мы взяли много серебряных и бронзовых наград. На всех уровнях! Это не Советский Союз, когда ценилось только золото, а серебро не признавалось. Там другие хоккеисты были, иные условия.

Профессионалы понимают, о чем я говорю. Сегодня серебряные и бронзовые медали достойны уважения. Конечно, мы стремимся к золоту. На двух последних Олимпиадах с нашим участием мы играли в финале. Взяли золотую и серебряную медали.

Чемпионат мира – (с 2008 года) – девять медалей: четыре золота, два серебра, три бронзы. Молодежный чемпионат мира (с 2011 года) – девять медалей: золото, четыре серебра и четыре бронзы. Юниорский чемпионат мира (с 2007 года) – семь медалей: золото, четыре серебра, две бронзы. Это разве не результат?

Наша взрослая команда до отстранения была абсолютно лучшей по числу наград ЧМ за последние годы. Молодежная сборная в 2010-х тоже была одним из лидеров по числу медалей.

Мы выступаем как минимум не хуже канадцев. Нам есть чем похвастаться. Да, хотелось бы больше золота. Но мы все время в тренде. В среднем берем по две медали за сезон, когда выступали на международном уровне. Это говорит о силе нашего хоккея», – сказал Третьяк.

Владислав Третьяк: «Путин в 2006-м предложил мне возглавить ФХР, это было неожиданно. Я сразу ввел налог на иностранных голкиперов, сейчас русские вратари – лучшие в мире»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Упоротый дед. Готов врать напропалую для сохранения своих плюшек от власти.
Ответ agentkuper
Комментарий скрыт
Ответ Хоккейник
Комментарий скрыт
У Третьяка во всем. Не врал бы, не удержался при кормушке.
Бред и вранье, когда-то легендарного вратаря....Казалось бы, сколько лет человеку. Ради самоуважения и достойной памяти, начни говорить правду, поднимать проблемы и решать их. Денег хватит до конца жизни и детям с внуками. Бояться нечего. Зато уйти можно по настоящему красиво, но нет....
Ответ александр модов
Трус и подлец. Такие нынче рупора власти.
Ответ александр модов
Комментарий скрыт
Устал конечно это писать, но ладно.
Последние золотые медали на крупных турнирах:
Ючм-2007
Мчм-2011
ЧМ-2014
На олимпиадах с участием всех сильнейших золота вообще не было за время его пребывания на посту фхр.
Ответ serious fan
Комментарий скрыт
Ответ разноцветный логотип
Комментарий скрыт
На первенстве водокачки мы сильны, никаких вопросов. Можешь гордиться
чо? (извините, больше ничего на ум и не приходит )
ЧМ по хоккею с 1992 по 2022 года. Россия - 5 чемпионства. Канада - 8 чемпионств.
Олимпиада в те же года. Россия(ОКР) - 1 чемпионство. Канада - 3 чемпионства.
У Третьяка какие-то другие данные? Вражеская википедия врёт опять?
Самый наглядный пример всех этих десятилетий "нескончаемых побед" - ЧМ 2019, когда с безоговорочно лучшим составом бездарно слили полуфинал финам, но зато потом вымучали победу по буллитам в матче с чехами за бронзу. Итог - медаль есть, турнир завершился успешно.
А если посмотреть без аппаратного пафоса, то по "гамбургскому счёту" - основная сборная не выигрывала ЧМ с 2014, молодёжная - с 2011, юниорская - с 2007. Вот тебе и "возвращение на вершину".
ну там наверху инетом не пользуются же.только папки.чем слаще тем лучше
Ответ Hitryi Plan
Не пользуются. И чтобы случайно не зайти блокируют для всех)
Про то что его Путин попросил возглавить ФХР он рассказывает каждую неделю, новости под его тегом посмотрите, и каждый раз разные варианты почему его Президент попросил это сделать. Он уже и катки наделал, и вратарей воспитал, и возглавил ФХР, когда там на месте федерации болото было, ну каждый раз разные версии. Не человек, а швецарский нож.
Настолько эффективны, что не можете вернуться на международную арену. Водные виды, бокс, борьба, параолимпийцы вернулись. Давайте, эффективные наши
Грязный обманщик, все печально было в последние годы до отстранения, с канадцами и сравнений быть не может, чмошников из суоми бы догнать по уровню, паразит, который должен уйти, дать дорогу молодым!!
