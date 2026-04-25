Третьяк о работе в ФХР: «Мы вернули наш хоккей на вершину. Как и в советские времена, 2-е или 3-е место расстраивает болельщиков. Выступали не хуже канадцев до отстранения»

Третьяк о работе в ФХР: мы вернули наш хоккей на вершину.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об эффективности работы организации. Он возглавил ФХР в 2006 году.

«Мы вернули наш хоккей на вершину. Теперь, как и в советские времена, все ждут от сборной только побед, а второе или третье место болельщиков расстраивает.

Хотя каждая медаль ценна. Мы взяли много серебряных и бронзовых наград. На всех уровнях! Это не Советский Союз, когда ценилось только золото, а серебро не признавалось. Там другие хоккеисты были, иные условия.

Профессионалы понимают, о чем я говорю. Сегодня серебряные и бронзовые медали достойны уважения. Конечно, мы стремимся к золоту. На двух последних Олимпиадах с нашим участием мы играли в финале. Взяли золотую и серебряную медали.

Чемпионат мира – (с 2008 года) – девять медалей: четыре золота, два серебра, три бронзы. Молодежный чемпионат мира (с 2011 года) – девять медалей: золото, четыре серебра и четыре бронзы. Юниорский чемпионат мира (с 2007 года) – семь медалей: золото, четыре серебра, две бронзы. Это разве не результат?

Наша взрослая команда до отстранения была абсолютно лучшей по числу наград ЧМ за последние годы. Молодежная сборная в 2010-х тоже была одним из лидеров по числу медалей.

Мы выступаем как минимум не хуже канадцев. Нам есть чем похвастаться. Да, хотелось бы больше золота. Но мы все время в тренде. В среднем берем по две медали за сезон, когда выступали на международном уровне. Это говорит о силе нашего хоккея», – сказал Третьяк.

