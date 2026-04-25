«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря 2026 года. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити

«Юта» примет «Колорадо» в следующей «Зимней классике НХЛ».

НХЛ объявила дату следующей «Зимней классики», в которой сыграют «Юта » и «Колорадо ».

Команды проведут матч на открытом воздухе 31 декабря 2026 года (в ночь на 1 января 2027-го по московскому времени).

«Это будет ранний вечер – прайм-тайм на Восточном побережье США. Часть игры пройдет при искусственном освещении, и мы думаем, что это будет очень круто», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Встреча состоится на Rice-Eccles Stadium, который находится на территории кампуса университета Юты и вмещает более 54 000 зрителей.