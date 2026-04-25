Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»

Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: он этого не заслуживает.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал включение главы ИИХФ Люка Тардифа в Зал славы организации.

Торжественная церемония состоится в мае. Тардифа избрали президентом ИИХФ в сентябре 2021-го, в октябре 2026 года 73-летний функционер покинет пост.

«По моему мнению, он этого не заслуживает. Я не знаю, что он сделал такого, чтобы заслужить включение в Зал славы», – сказал Каменский.

В Зал славы ИИХФ также войдут хоккеисты Патрис Бержерон, Никлас Крунвалль, Томас Ванек и Андрес Амбюль, хоккеистки Флоренс Шеллинг и Кэсси Кэмпбелл-Паскаль, а также тренер Ральф Крюгер в категории «строители».