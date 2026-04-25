Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал включение главы ИИХФ Люка Тардифа в Зал славы организации.
Торжественная церемония состоится в мае. Тардифа избрали президентом ИИХФ в сентябре 2021-го, в октябре 2026 года 73-летний функционер покинет пост.
«По моему мнению, он этого не заслуживает. Я не знаю, что он сделал такого, чтобы заслужить включение в Зал славы», – сказал Каменский.
В Зал славы ИИХФ также войдут хоккеисты Патрис Бержерон, Никлас Крунвалль, Томас Ванек и Андрес Амбюль, хоккеистки Флоренс Шеллинг и Кэсси Кэмпбелл-Паскаль, а также тренер Ральф Крюгер в категории «строители».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Согласен. Обычный серый бесхребтный чинуша
Подписал приказ о включении себя. Делов то.
Россию не пустил на соревнования, вот что он сделал 👆
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем