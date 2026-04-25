Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры
Форвард «Миннесоты» Яков Тренин пропустит четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (1-2), который пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.
29-летний россиянин получил травму верхней части тела в начале второй игры и не смог выйти на лед в третьей.
Тренин отыграл все 82 матча в регулярном чемпионате, побив рекорд клуба по силовым приемам – 413. Он также набрал 23 (6+17) очка при полезности «плюс 13».
Нападающий Матс Зукарелло, полностью пропустивший две предыдущих встречи из-за повреждения, может принять участие в следующей игре. Тренерский штаб примет решение незадолго до старта матча.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18390 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Майка Морреале
Реально большая потеря для Соты
Да, потеряли и в силовой и в меньшинстве и третье звено распалось. При всем уважении, Тарасенко обороняться не умеет и в основном держалось на хитах Тренина и скорости Юрова. А тут еще и Зукарелло с травмой. Тут выживать уже.
Яков очень важный игрок в плей офф, такие игроки нужны каждой команде, большая потеря для Миннесоты
