Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры

Форвард «Миннесоты » Яков Тренин пропустит четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа » (1-2), который пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.

29-летний россиянин получил травму верхней части тела в начале второй игры и не смог выйти на лед в третьей.

Тренин отыграл все 82 матча в регулярном чемпионате, побив рекорд клуба по силовым приемам – 413. Он также набрал 23 (6+17) очка при полезности «плюс 13».

Нападающий Матс Зукарелло , полностью пропустивший две предыдущих встречи из-за повреждения, может принять участие в следующей игре. Тренерский штаб примет решение незадолго до старта матча.