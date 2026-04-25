Хоккеист ЦСКА Нестеров и Камила Валиева не расстались (Михаил Зислис)

Хоккеист Никита Нестеров не расставался с фигуристкой Камилой Валиевой.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис опроверг информацию о расставании Никиты Нестерова и Камилы Валиевой .

Ранее появилась информация , что 19-летняя фигуристка и 33-летний защитник хоккейного ЦСКА поссорились и решили прекратить отношения.

«Главный хоккейный инсайд не имеет никакого отношения к Кубку Гагарина: Никита Нестеров не расставался с Камилой Валиевой.

Не знаю, какой из этого можно сделать вывод кроме того, что ЦСКА будет сильным», – написал Зислис.

Валиева ранее лайкнула в соцсети видео со словами «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34».

Нестеров планирует выйти на рынок свободных агентов в FONBET КХЛ, так как ЦСКА пока не предложил игроку устраивающий его контракт.