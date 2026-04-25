«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)

Да Коста и Мэйсек покинут «Автомобилист».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Автомобилист» расстанется с форвардами Стефаном Да Костой и Бруксом Мэйсеком .

36-летний Да Коста провел пять последних сезонов в клубе из Екатеринбурга. В минувшей регулярке на его счету 44 (15+29) очка в 50 матчах, в плей-офф – 0+2 за 6 игр. Срок контракта с французом рассчитан до 31 мая 2027 года.

33-летний Мэйсек играет за «Автомобилист» с 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате он набрал 35 (14+21) очков за 48 матчей, в Кубке Гагарина – 1+1 в 6 играх. Контракт – до 31 мая 2026 года.

