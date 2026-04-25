  • «Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)
«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Автомобилист» расстанется с форвардами Стефаном Да Костой и Бруксом Мэйсеком.

36-летний Да Коста провел пять последних сезонов в клубе из Екатеринбурга. В минувшей регулярке на его счету 44 (15+29) очка в 50 матчах, в плей-офф – 0+2 за 6 игр. Срок контракта с французом рассчитан до 31 мая 2027 года.

33-летний Мэйсек играет за «Автомобилист» с 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате он набрал 35 (14+21) очков за 48 матчей, в Кубке Гагарина – 1+1 в 6 играх. Контракт – до 31 мая 2026 года.

«Автомобилист» интересуется защитником «Трактора» Гроссом (Михаил Зислис)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
А Валиева не рассталась с Нестеровым
Держи в курсе.
Они в каком клубе ?
Ещё года три назад надо было это делать
Надо же дедушек достойно проводить на пенсию
Кудашев расчищает поляну.
Очень интересно что будет с Голышевым, хоть у него и контракт но все знают что расторгнуть любой контракт в КХЛ нет проблем , честно говоря последние 2 сезона его просто не видно в команде
Наверное, отправят его к Разину на перевоспитание. Тот его встретит с розовым пиджаком и с диетологом.
Разин его не возьмет он стал каким-то тяжелым и не забивным
Игроки регулярки, к ним Ливо третьим - идеальная тройка будет, перепишут все рекорды, а в плей-офф будет 2 очка на троих :)
Если захотят остаться в КХЛ, то останутся. Варианты точно будут
Материалы по теме
Агент Комтуа: «Тамбиев сказал, что «Динамо» не будет предлагать Максу новый контракт. Клуб сохранит права, если сделает контрактное предложение. Тогда будем искать обмен»
24 апреля, 14:37
«Автомобилист» интересуется защитником «Трактора» Гроссом (Михаил Зислис)
23 апреля, 21:49
«Автомобилист» поднимет стяг в честь Мартемьянова на «УГМК-Арене»
23 апреля, 16:52
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
50 минут назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем