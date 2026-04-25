Ротенберг поздравил Третьяка с 74-летием: «Легенда мирового хоккея. Большая честь работать с ним и называть своим наставником. Спасибо за мудрость и преданность игре»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил Владислава Третьяка с 74-летием.
«От всей души поздравляю Владислава Александровича Третьяка с днем рождения!
Владислав Александрович – легенда отечественного и мирового хоккея, трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, человек, который своим талантом, трудом и пониманием игры изменил представление о вратарском мастерстве и стал ориентиром для многих поколений голкиперов. Для меня большая честь работать рядом с ним, учиться у него и называть его своим наставником.
Особое уважение вызывает то, что, достигнув абсолютных вершин как игрок, Владислав Александрович уже 20 лет возглавляет Федерацию хоккея России и совсем недавно вновь был переизбран на этот пост. Это лучше любых слов говорит о доверии, авторитете и огромном вкладе в развитие нашего хоккея.
За эти годы под руководством Владислава Александровича Федерация хоккея России ведет большую системную работу: развивается детско-юношеский хоккей, поддерживаются сборные команды, создаются условия для роста новых поколений игроков и для дальнейшего развития всего российского хоккея.
Уважаемый Владислав Александрович, желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов во всем, что Вы делаете на благо нашего хоккея. Спасибо Вам за пример, мудрость и преданность любимой игре!» – написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
