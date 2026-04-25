Торторелла о 2:4 с «Ютой»: «Мне многое понравилось. «Вегас» сделал шаг вперед по сравнению со вторым матчем»
Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла прокомментировал поражение команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Юты» (2:4, 1-2).
«Голден Найтс» перебросали оппонента 32:12, пропустив четыре гола за первые восемь бросков в створ.
«Мы сделали шаг вперед в плане того, как нам нужно играть, по сравнению со вторым матчем (2:3 – Спортс’‘). Тогда мы позволили сопернику создать 27-28 голевых моментов, в этот раз было не так.
Конечно, серия состоит из взлетов и падений, но мне многое понравилось сегодня», – сказал Торторелла.
«Юта» – 8-я команда в истории НХЛ, выигравшая матч плей-офф при 12 или менее бросках в створ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
