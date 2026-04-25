Ливо не продлит контракт с «Трактором», заявил агент форварда: «Переговоров не было»
Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора» Джошуа Ливо, заявил, что не ведет переговоры с челябинским клубом о продлении контракта.
В минувшей регулярке FONBET КХЛ 32-летний канадец стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 65 (26+39) очков за 62 игры. В Кубке Гагарина у него 3+1 в 5 матчах.
– Джошуа Ливо уже не останется в «Тракторе»?
– Можно сказать так. На сегодняшний день никаких переговоров с «Трактором» не было.
– У Ливо есть интерес со стороны других клубов КХЛ?
– Интерес есть. Пока мы еще не вели переговоры, – сказал Ботев.
Генменеджер «Трактора»: «Подписание Ливо не сделало разницу – двоякое впечатление от сотрудничества. Рассчитывали, что в плей-офф он будет решать моменты – этого не случилось»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Я думаю так: если Ливо снизит запросы (миллионов так до 65-70), то он по-прежнему интересный лот на рынке. Сезон в Тракторе показал, что Ливо сам по себе не может решать матчи и тащить команду на себе, ему нужен правильный тренер, правильные партнёры, и чтобы его умели использовать. Грубо говоря, Ливо - это великолепный рояль, но сам по себе рояль не сыграет прекрасную мелодию, ему нужны ещё настройщик и пианист. И только в результате слаженной работы всех троих возникает восхитительный концерт!
Очень интересно вы описали Ливо. И ведь и вправду так и есть. Джош хороший снайпер с лучшим по моему мнению броском, но с тяжёлым характером и абсолютным не хотением играть в обороне. Но если ставить его с хорошими плеймейкерами да и в целом хорошими партнерами и если при этом он будет мотивирован то мы получаем топ игрока способного забивать шайбы чуть ли не в каждом матче. Что и показал сезон 24/25.
Мы же вам писали в начале сезона- Ливо супер мастер, но единоличник, не командный игрок, в прошлом плей-офф подвел Салават, начал капризничать, «одеяло на себя тянуть», получил в пятак от Панина … он не нужен команде
Ну как ничего хорошего? Выше Ливо с Трактором что по итогам регулярки, что в ПО. В команде хорошая атмосфера
Кунь лунь
Динамо мск….. скриньте
Дорогой мешок
Не стал Джошуа кумиром болел !!! Седлак,Гюнге,их было жаль терять ,а Ливо ... Не особо !!!!!
Слава богу
Бессмысленное подписание от такого же бессмысленного менеджмента Трактора
Да и правильно. Пусть а Автомобилист идёт - рекорды регулярки шатать
со Спронгом
Ну и .уй с ним.
