Ливо не продлит контракт с «Трактором», заявил агент форварда: «Переговоров не было»

Ливо не продлит контракт с «Трактором».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора» Джошуа Ливо , заявил, что не ведет переговоры с челябинским клубом о продлении контракта.

В минувшей регулярке FONBET КХЛ 32-летний канадец стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 65 (26+39) очков за 62 игры. В Кубке Гагарина у него 3+1 в 5 матчах.

– Джошуа Ливо уже не останется в «Тракторе»?

– Можно сказать так. На сегодняшний день никаких переговоров с «Трактором» не было.

– У Ливо есть интерес со стороны других клубов КХЛ?

– Интерес есть. Пока мы еще не вели переговоры, – сказал Ботев .

Генменеджер «Трактора»: «Подписание Ливо не сделало разницу – двоякое впечатление от сотрудничества. Рассчитывали, что в плей-офф он будет решать моменты – этого не случилось»