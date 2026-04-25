Быстров о СКА: «Не понял, почему у нас такие слабые иностранцы – в других клубах они тащат и переламывают игры. Жду, что команда нормально укомплектуется»

Быстров о СКА: не понял, почему у нас такие слабые иностранцы.

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о результатах СКА в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграл ЦСКА (1-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Я хожу на матчи КХЛ, когда есть возможность.

– За СКА болеете?

– Конечно, за СКА болею. Еще персонально болею за Радулова и еще пару хоккеистов.

– И какие у вас мысли по этому сезону СКА?

– Честно, не понял, почему у нас такие слабые иностранцы. Даже выделить из них некого. В других клубах иностранцы тащат, забивают, переламывают игры. А у нас что-то совсем не очень. Матвей Короткий вот только двигался неплохо, пытался хоть что-то сделать.

– Чего ждете от Ларионова и СКА в следующем сезоне?

– Жду, что команда нормально укомплектуется. Нужно поменять тех, на кого в клубе не рассчитывают. Все-таки хочется уже, чтобы СКА был настоящим СКА, – сказал Быстров.

СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)