Владислав Третьяк: Путин в 2006-м предложил возглавить ФХР, было неожиданно.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о своей работе во главе организации.

– Что самое главное было сделано вами за 20 лет на посту президента Федерации хоккея России?

– Когда президент страны Владимир Путин меня пригласил в 2006 году и предложил возглавить ФХР, для меня это было неожиданно. Вообще говорили, что со мной хотят просто посоветоваться.

Что можно изменить? Первое, что пришло на ум – у нас в каждой хорошей команде Суперлиги были тогда иностранные вратари. И у сборной России перед чемпионатом мира просто не имелось выбора. А ведь голкипер – это ключ к победе, 100%. Примеров масса. Из последнего – Коннор Хеллибак привел сборную США к победе на Олимпиаде. Если бы не он, звезды Канады победили бы американцев в пяти матчах из пяти.

Первое, что я сделал на посту президента ФХР, несмотря на жесткую критику, – ввел налог на иностранных голкиперов. Хотите взять легионера в ворота? Платите 9 млн рублей в федерацию. Или ничего не платите, но играть должен русский.

После этого в нашем хоккее появились такие ребята, как Сергей Бобровский и многие другие. Команды, которые не имели возможности заплатить налог, вынуждены были брать русских вратарей.

– А куда деваться небогатой «Кузне»?

– Потом я стал проводить школу вратарей в Дмитрове, которой уже 20 лет. Через нее прошли Игорь Шестеркин , Андрей Василевский, да и все голкиперы, которые потом выступали за сборную России. Сейчас многие играют на топ-уровне.

Еще вратарская школа у меня была в Латвии, куда тоже приезжали Шестеркин, голкиперы ЦСКА, даже девушки-вратари. Я с ними занимался пять-шесть лет. Это тоже сказалось, потому что в эту школу приезжали еще и тренеры. Раньше не было такой должности, а сегодня в каждом серьезном клубе есть тренер вратарей.

Мы считали, что голкиперы – наше слабое звено. Поэтому ФХР сделала на этом акцент. Как результат – в этом сезоне НХЛ сыграли сразу 11 российских вратарей. Кроме того, за всю историю россияне четыре раза завоевали приз «Везина Трофи».

Наш голкипер, по сути, признавался лучшим в мире. Награду брали Сергей Бобровский (2013, 2017), Андрей Василевский (2019), Игорь Шестеркин (2022). Русские вратари – лучшие в мире! – сказал Третьяк.

Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»