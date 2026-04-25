  Владислав Третьяк: «Путин в 2006-м предложил мне возглавить ФХР, это было неожиданно. Я сразу ввел налог на иностранных голкиперов, сейчас русские вратари – лучшие в мире»
Владислав Третьяк: «Путин в 2006-м предложил мне возглавить ФХР, это было неожиданно. Я сразу ввел налог на иностранных голкиперов, сейчас русские вратари – лучшие в мире»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о своей работе во главе организации.

– Что самое главное было сделано вами за 20 лет на посту президента Федерации хоккея России?

– Когда президент страны Владимир Путин меня пригласил в 2006 году и предложил возглавить ФХР, для меня это было неожиданно. Вообще говорили, что со мной хотят просто посоветоваться.

Что можно изменить? Первое, что пришло на ум – у нас в каждой хорошей команде Суперлиги были тогда иностранные вратари. И у сборной России перед чемпионатом мира просто не имелось выбора. А ведь голкипер – это ключ к победе, 100%. Примеров масса. Из последнего – Коннор Хеллибак привел сборную США к победе на Олимпиаде. Если бы не он, звезды Канады победили бы американцев в пяти матчах из пяти.

Первое, что я сделал на посту президента ФХР, несмотря на жесткую критику, – ввел налог на иностранных голкиперов. Хотите взять легионера в ворота? Платите 9 млн рублей в федерацию. Или ничего не платите, но играть должен русский.

После этого в нашем хоккее появились такие ребята, как Сергей Бобровский и многие другие. Команды, которые не имели возможности заплатить налог, вынуждены были брать русских вратарей.

– А куда деваться небогатой «Кузне»?

– Потом я стал проводить школу вратарей в Дмитрове, которой уже 20 лет. Через нее прошли Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, да и все голкиперы, которые потом выступали за сборную России. Сейчас многие играют на топ-уровне.

Еще вратарская школа у меня была в Латвии, куда тоже приезжали Шестеркин, голкиперы ЦСКА, даже девушки-вратари. Я с ними занимался пять-шесть лет. Это тоже сказалось, потому что в эту школу приезжали еще и тренеры. Раньше не было такой должности, а сегодня в каждом серьезном клубе есть тренер вратарей.

Мы считали, что голкиперы – наше слабое звено. Поэтому ФХР сделала на этом акцент. Как результат – в этом сезоне НХЛ сыграли сразу 11 российских вратарей. Кроме того, за всю историю россияне четыре раза завоевали приз «Везина Трофи».

Наш голкипер, по сути, признавался лучшим в мире. Награду брали Сергей Бобровский (2013, 2017), Андрей Василевский (2019), Игорь Шестеркин (2022). Русские вратари – лучшие в мире! – сказал Третьяк.

Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Третьяк это повторяет, буквально, каждый год. Оно и понятно, других реальных "достижений" нет, а пиар никто не отменял.
Ну ему надо же о себе напоминать, что он есть. Ну и пуха ещё накинуть о своей "важности".
А как же стало "Больше катков"?) Правда третьяк не добавляет что лёд (как и форма на постоянно растущего ребёнка) как был недоступен большинству обычных людей, так и остался. Зато новые арены здорово осваивает политически правильная Ночная лига и прочие корпоративные команды и турниры.
Первое, что пришло на ум –... ввел налог на иностранных голкиперов.
И это ответ на вопрос - что самое главное было сделано вами за 20 лет на посту президента Федерации хоккея России?
Ну так он вратарь. Поставили бы Мостового, команда ветеранов хоккея играла бы в Медиалиге. Уверен, что успешно.
Снова какие то неведомые и выдуманные заслуги себе записывает.
По методичке Тарпищева
Я, я ,я ... Чего ж на полевых налог не ввел?
так надо было тогда вводить и на защитников и нападающих раз так все просто
Именно тогда Путин и полюбил налоги
😂
давайте на все ###### (некачественное) введем налог, и оно станет у нас наконец-то лучшим в мире!
например, введем налог на телеграм, и сразу лучше всех в мире станет макс))
Третьяк опять поставил заезженную старую пластинку про то, что "ему поручил Владимир Владимирович..."🤦🏼‍♂️
Так он всегда выпрлн,л что партия скажет
Ну какой Третьяк молодец!
Рекорд Овечкина - на 90 процентов его заслуга, Кучеров - чуть не его воспитанник, вратари еще все тоже на нем ! Ну гений
верный ученик тарасова по партийной линии !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По факту, русские вратари лучшие в мире.
Владислав Третьяк: «Бобровский ко мне обращался за помощью, чтобы «Кузнецкие медведи» остались в МХЛ. Он молодец: выступая за океаном, продолжает переживать за город, где его воспитали»
24 апреля, 15:18
Владислав Третьяк: «Отделение КХЛ от ФХР – ошибка. К сожалению, не имеем возможности диктовать лиге условия – они делают, что хотят. Главное, чтобы про сборную не забывали»
24 апреля, 12:42
Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»
24 апреля, 10:45
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
50 минут назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем