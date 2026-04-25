«Металлург» проиграл «Ак Барсу» (2:5) и уступает в серии 0-1. ВидеоСпортс’’ показывал 1-й матч полуфинальной серии плей-офф Fonbet КХЛ

  «Металлург» проиграл «Ак Барсу» (2:5) и уступает в серии 0-1.
«Металлург» проиграл «Ак Барсу» в матче плей-офф Fonbet КХЛ.

«Металлург» уступил «Ак Барсу» (2:5, 0-1) в домашнем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

ВидеоСпортс’’ показывал встречу в прямом эфире.

В первом периоде магнитогорцы трижды пропустили к 16-й минуте и заменили вратаря: вместо Александра Смолина вышел Илья Набоков. У казанцев отличились Илья Сафонов, Никита Дыняк и Нэйтан Тодд.

Во втором отрезке игры команды обменялись голами: Люк Джонсон реализовал большинство, Саша Хмелевски восстановил разницу в счете.

В последнем отрезке матча Александр Петунин сократил отставание до двух шайб, но Хмелевски сделал дубль и установил окончательный счет.

«Металлург» – «Ак Барс» – 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

0:1 – 3 Сафонов (Миллер, Лямкин)

0:2 – 11 Дыняк (Кателевский, Карпухин)

0:3 – 16 Тодд (Семенов)

1:3 – 30 Джонсон (Пресс, Толчинский), ГБ

1:4 – 33 Хмелевски (Семенов, Миллер)

2:4 – 50 Петунин (Хабаров, Джонсон)

2:5 – 53 Хмелевски (Тодд, Миллер), ГБ

Счет в серии: 0-1

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18388 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ВидеоСпортс’‘
169 комментариев
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ хоккейная лига, но находясь в другой стране, просмотр запрещен, ну и цирк)
Захар Аделинович:
в какой именно стране
в какой именно стране
Вы наверное на другом континенте
Что творят зеленые!! Алга!
Уфа за Барсов!
mihany12:
А Москва за Металлургов. Разин сильнее как тренер Гатиятуллина.
Вольфсбург:
Возможно в бильярде. На льду играют не тренеры, а команды. И команда Анвара Рафаиловича сильнее на данный момент.
АК БАРС ВЕРИМ В ПОБЕДУ!! АЙДА ЗА КУБКОМ ГАГАРИНА, НО СЕГОДНЯ БУДЕТ ТЯЖЕЛО!!
Fanil 1983:
MMg2026:
пусть сначала Локотив пройдет
Второй день подряд одинаковый сюжет, мда)
Александр Кошечкин:
Второй день подряд одинаковый сюжет, мда)
если ещё и счёт повторят, то что-то из теории вероятности будет
Соседей зелёных с победой! Миллер как всегда, Хмелевски проснулся
Пока, что только Трактор заставлял Ак Барс включать скорость и отыгрываться.
Магнитка в предыдущих сериях в начале первого периода первого матча прост сметала соперников. Ак Барс сделал выводы. И сам смял магнитку в первом периоде. Магнитогорск пока плывёт.
Всех наших с пАБедой! В равных составах мы сильнее, прекращать нужно невынужденные удаления.
Всех болельщиков АК барса с победой!
