«Металлург» проиграл «Ак Барсу» (2:5) и уступает в серии 0-1. ВидеоСпортс’’ показывал 1-й матч полуфинальной серии плей-офф Fonbet КХЛ

«Металлург» проиграл «Ак Барсу» (2:5) и уступает в серии 0-1.
«Металлург» уступил «Ак Барсу» (2:5, 0-1) в домашнем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
В первом периоде магнитогорцы трижды пропустили к 16-й минуте и заменили вратаря: вместо Александра Смолина вышел Илья Набоков. У казанцев отличились Илья Сафонов, Никита Дыняк и Нэйтан Тодд.
Во втором отрезке игры команды обменялись голами: Люк Джонсон реализовал большинство, Саша Хмелевски восстановил разницу в счете.
В последнем отрезке матча Александр Петунин сократил отставание до двух шайб, но Хмелевски сделал дубль и установил окончательный счет.
«Металлург» – «Ак Барс» – 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
0:1 – 3 Сафонов (Миллер, Лямкин)
0:2 – 11 Дыняк (Кателевский, Карпухин)
0:3 – 16 Тодд (Семенов)
1:3 – 30 Джонсон (Пресс, Толчинский), ГБ
1:4 – 33 Хмелевски (Семенов, Миллер)
2:4 – 50 Петунин (Хабаров, Джонсон)
2:5 – 53 Хмелевски (Тодд, Миллер), ГБ
Счет в серии: 0-1
