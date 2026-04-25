«Металлург» проиграл «Ак Барсу» (2:5) и уступает в серии 0-1. ВидеоСпортс’’ показывал 1-й матч полуфинальной серии плей-офф Fonbet КХЛ

«Металлург» проиграл «Ак Барсу» в матче плей-офф Fonbet КХЛ.

«Металлург» уступил «Ак Барсу » (2:5, 0-1) в домашнем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

ВидеоСпортс’’ показывал встречу в прямом эфире.

В первом периоде магнитогорцы трижды пропустили к 16-й минуте и заменили вратаря: вместо Александра Смолина вышел Илья Набоков . У казанцев отличились Илья Сафонов , Никита Дыняк и Нэйтан Тодд.

Во втором отрезке игры команды обменялись голами: Люк Джонсон реализовал большинство, Саша Хмелевски восстановил разницу в счете.

В последнем отрезке матча Александр Петунин сократил отставание до двух шайб, но Хмелевски сделал дубль и установил окончательный счет.

«Металлург» – «Ак Барс» – 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

0:1 – 3 Сафонов (Миллер, Лямкин)

0:2 – 11 Дыняк (Кателевский, Карпухин)

0:3 – 16 Тодд (Семенов)

1:3 – 30 Джонсон (Пресс, Толчинский), ГБ

1:4 – 33 Хмелевски (Семенов, Миллер)

2:4 – 50 Петунин (Хабаров, Джонсон)

2:5 – 53 Хмелевски (Тодд, Миллер), ГБ

Счет в серии: 0-1