Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: «Доминация – очень опасное слово. Есть вообще непростительные для «Авангарда» моменты, они тоже хорошо играли»

Наиль Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: доминация – очень опасное слово.

Форвард «Авангарда » Наиль Якупов высказался о победе над «Локомотивом » (5:2) в первой игре полуфинала Кубка Гагарина (1-0 в серии).

– Вы одержали гиперуверенную победу. К началу третьего периода вели 5:1. Могли предположить, что в первом матче полуфинала такая доминация с вашей стороны будет?

– Не хочу говорить, что была доминация с нашей стороны. Матч получился достаточно равным. И несмотря на то, что мы забросили много шайб, были моменты, над которыми надо поработать, чтобы стать лучше. Есть вообще непростительные для нас моменты. И не надо ссылаться на счет.

Потому что в каких‑то моментах мы сыграли хорошо, а в каких‑то не очень. Доминация – слово очень опасное. «Локомотив» тоже очень хорошо играл, – сказал Якупов.

