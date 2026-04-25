Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
Джон Купер: третья игра в серии с «Монреалем» была худшей для «Тампы».
Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о поражении «Тампы» от «Монреаля» (2:3 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Счет по броскам в створ составил 17:29.
«Из трех игр в серии эта для нас была худшей – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма.
Мы позволили сопернику трижды убежать на рандеву с нашим вратарем [Андреем Василевским]. Он выручал нас, но в целом все это очень разочаровало», – сказал Купер.
«Тампа» нанесла 17 бросков в 3-м матче серии против «Монреаля». Это худший результат для команды в плей-офф со 2-й игры финала-2022 с «Колорадо» (0:7)
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18388 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В большинстве,вообще УЖАС!!!
Оборона УЖАС!!!
Да и атака не в п...у, ни в Красную Армию.
Для Флориды это в порядке вещей.
Смысл нахождения в составе Сабурина? (в прошлой игре всего 3 минуты), где Бьорк?
Что мы имеем в итоге: игра в 3 звена (как итог полностью проваленный 3 период и ОТ), и полное отсутствие 4 звена (хотя бы для разгрузки верхних звеньев)
И что вообще известно про Хольмберга? (когда вернется)
Гонсалвеша в 4 звено (пусть целину поднимает, никак себя не показал)
Ника Пола я поднял бы в 3 звено (он на точке хорош, да и в целом не ужасен)
а в 4-м я бы убрал Перри и Сабурина (и пох подтянул бы из резерва, хуже точно не будет)