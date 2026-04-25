  Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о поражении «Тампы» от «Монреаля» (2:3 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли. 

Счет по броскам в створ составил 17:29. 

«Из трех игр в серии эта для нас была худшей – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма.

Мы позволили сопернику трижды убежать на рандеву с нашим вратарем [Андреем Василевским]. Он выручал нас, но в целом все это очень разочаровало», – сказал Купер. 

«Тампа» нанесла 17 бросков в 3-м матче серии против «Монреаля». Это худший результат для команды в плей-офф со 2-й игры финала-2022 с «Колорадо» (0:7)

Купер пересидел в Тампе, пора прощаться уже
Возить шайбу по бортам с набросами - это не атака. Большинство вообще мрак. Вите надо выйти. Может хоть он наведёт порядок в защите. На одном Васе далеко не уедешь.
Самое смешное , что в целом в матчах с Флоридой два года подряд всё тоже самое было. При том что сами игроки у Тампы явно не хуже чем у Монреаля , может пора подумать о смене тренера , не знаю , бесконечные вылеты в первом раунде без каких то изменений выглядит безнадегой
А кто лучше? Возьмут условного Тортса или Беруби и будет блевотный хоккей
Купер....доставка НЕ супер...
С такой игрой, о каком Кубке может идти речь?
В большинстве,вообще УЖАС!!!
Оборона УЖАС!!!
Да и атака не в п...у, ни в Красную Армию.
"трижды убежать на рандеву с нашим вратарем".
Для Флориды это в порядке вещей.
У Купера просто отсутствует план на игру...Тампа по факту какую игру подряд играет в 3 звена , 9 игроков в прошлой игре сыграли минимум 21 смену за игру!, в то время у Монреаля всего 5 таких игроков! Что говорит о том что они распределяют игру между всеми звеньями.
Смысл нахождения в составе Сабурина? (в прошлой игре всего 3 минуты), где Бьорк?
Что мы имеем в итоге: игра в 3 звена (как итог полностью проваленный 3 период и ОТ), и полное отсутствие 4 звена (хотя бы для разгрузки верхних звеньев)
И что вообще известно про Хольмберга? (когда вернется)
Бьорк вроде на травме, не афишируют просто. Хольмберга не будет в первом раунде. Перри надо заканчивать с хоккеем, все что он сейчас может это толкаться на пятаке и заниматься провокациями. Джеймс кстати понравился в этой игре
Перри самое бестолковый переход, зачем его вернули еще и в таком возрасте вообще не понятно. Джеймса надо поднимать в топ-6 (да возможно ошибается, но активность есть и это уже неплохо)
Гонсалвеша в 4 звено (пусть целину поднимает, никак себя не показал)
Ника Пола я поднял бы в 3 звено (он на точке хорош, да и в целом не ужасен)
а в 4-м я бы убрал Перри и Сабурина (и пох подтянул бы из резерва, хуже точно не будет)
Да этот уровень и план на игру у Тампы часто , играют не пойми во что и надежда что Вася потащит , конечно выиграть так можно , но против хорошой команды серию сложно затащить , последний раз против Флориды получилось , но потом она уже проходила Тампу .
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
50 минут назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
