Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»

Джон Купер: третья игра в серии с «Монреалем» была худшей для «Тампы».

Главный тренер «Тампы » Джон Купер высказался о поражении «Тампы» от «Монреаля» (2:3 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Счет по броскам в створ составил 17:29.

«Из трех игр в серии эта для нас была худшей – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма.

Мы позволили сопернику трижды убежать на рандеву с нашим вратарем [Андреем Василевским]. Он выручал нас, но в целом все это очень разочаровало», – сказал Купер.

«Тампа» нанесла 17 бросков в 3-м матче серии против «Монреаля». Это худший результат для команды в плей-офф со 2-й игры финала-2022 с «Колорадо» (0:7)