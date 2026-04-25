Шарипзянов о 5:2 в 1-м матче с «Локомотивом»: «Не согласен, что мы их размазали. Было много моментов, где «Авангард» не соответствовал своим стандартам»

Дамир Шарипзянов: не согласен, что «Авангард» размазал «Локомотив».

Защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов высказался о победе над «Локомотивом » (5:2) в первой игре полуфинала Кубка Гагарина (1-0 в серии).

– Хоть чем‑то вас смог удивить «Локомотив»? Потому что с трибун ваша победа очень внушительно смотрелась.

– Хороший матч, несмотря на счет. Игра была плотная, да и мое удаление было ненужным. Но считаю, что мы провели хороший матч, здорово оборонялись в меньшинстве и забили два нужных гола в большинстве.

– После такого начала серии велик соблазн расслабиться, все‑таки в этой игре все в одну калитку было. Можно сказать, размазали соперника. Как не допустить недонастроя?

– Я не согласен с тем, что мы их размазали. Не думаю, что кто‑то будет расслабляться на этой стадии. Знаем, что «Локомотив» [в воскресенье] выйдет как на последнюю игру. Мы тоже будем готовиться на все сто процентов и будем стараться победить, как минимум в желании.

Главное отталкиваться от своей игры. В этом матче было много моментов, где мы не соответствовали своим стандартам. Так что разберем ошибки и будем двигаться дальше, – сказал Шарипзянов.

