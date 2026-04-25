Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф

Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном», повторив рекорд «Анахайма».

Форвард «Анахайма » Микаэль Гранлунд набрал 4 (1+3) очка в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (7:4, 2-1).

В текущем плей-офф на счету 34-летнего финна стало 5 (1+4) баллов в 3 играх при полезности «+3».

Гранлунд повторил рекорд «Дакс» по очкам в одном кубковом матче. Его установил Джоффри Лупул в 2006 году (0+4 в матче с «Колорадо»).

Потом его также повторили Энди Макдоналд (2007 – 3+1 в матче с «Ванкувером»), Кори Перри (дважды, 2015 – по 2+2 в матчах с «Виннипегом» и «Калгари»), Райан Гецлаф (дважды, 2015 – 1+3 в матче с «Калгари», 2017 – 2+2 в матче с «Эдмонтоном»).