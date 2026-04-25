Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги

Леон Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147).

Форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль сделал 2 результативные передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (4:7, 1-2).

В текущем плей-офф на счету 30-летнего немецкого форварда стало 6 (1+5) баллов в 3 играх. За карьеру в Кубке Стэнли – 147 (53+94) балла в 99 играх.

Драйзайтль сравнялся с Александром Овечкиным из «Вашингтона » (Россия, 147 в 161, 77+70) и делит с ним 9-е место среди лучших европейских бомбардиров в истории плей-офф лиги.

Выше идут Яри Курри (Финляндия, 233 в 200), Яромир Ягр (Чехия, 201 в 208), Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург», 183 в 180), Никлас Лидстрем (Швеция, 183 в 263), Сергей Федоров (Россия, 176 в 183), Никита Кучеров (Россия, «Тампа», 175 в 155), Петер Форсберг (Швеция, 171 в 151) и Мариан Госса (Словакия, 149 в 205).