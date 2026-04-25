  Кучеров делит с Саваром 18-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (175). До идущих на 16-м месте Беливо и Федорова – 1 балл
Кучеров делит с Саваром 18-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (175). До идущих на 16-м месте Беливо и Федорова – 1 балл

Никита Кучеров делит с Дени Саваром 18-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (2:3 ОТ, 1-2 в серии).

В текущем плей-офф у 32-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 3 играх. За карьеру в кубковых играх – 175 (54+121) баллов в 155 играх. 

Кучеров сравнялся с Дени Саваром (175 в 169, 66+109) и делит с ним 18-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ

16-е место делят Жан Беливо (176 в 162, 79+97) и Сергей Федоров (176 в 183, 52+124). 

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208, 122+260). Среди россиян лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 183 в 180, 69+114). 

Источник: сайт рекордов НХЛ
Думаю Кучерову вообще плевать на эту статистику когда команда начинает подвисать уже в первом круге ПО.
Ответ grauda
Ну теоретически может и плевать, но если он не будет набирать эти очки (голы + передачи), то как выигрывать Тампе, он там лидер и от него многое зависит, поэтому пусть плюёт, желательно через левое плечо, но и набирает побольше, тогда и команда будет выигрывать, а там глядишь ещё товарищи подтянутся на помощь)
Ответ Alex.K71
Какие могут быть вопросы к Кучу вообще? где 3 и 4 звено Тампы?(0 очков за 3 игры) Где Пойнт и Гонсалвеш? (-6 и 1 очко на двоих), где Рэддиш? (ожидаемо превратился в тыкву в плей-офф)
радует пока только звено Хэйгл-Сирелли-Куч (два первых еще и в меньшинстве впахивают)
и Василевский (вообще вопросов к нему нет)
У Монреаля как раз-таки тянут нижние звенья... из 9 забитых шайб 5 на счету нижних звеньев, вот и вся разница.
Пользователь ови1000 устал от того, что его стебут в ответах на его комментарии и ограничил возможность комментировать😂 устал малыш позориться😅
А не набирает он очки потому что не хочет?
Ответ grauda
Четыре очка в трёх играх - это мало?
