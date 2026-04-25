Кучеров делит с Саваром 18-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (175). До идущих на 16-м месте Беливо и Федорова – 1 балл
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (2:3 ОТ, 1-2 в серии).
В текущем плей-офф у 32-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 3 играх. За карьеру в кубковых играх – 175 (54+121) баллов в 155 играх.
Кучеров сравнялся с Дени Саваром (175 в 169, 66+109) и делит с ним 18-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ.
16-е место делят Жан Беливо (176 в 162, 79+97) и Сергей Федоров (176 в 183, 52+124).
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208, 122+260). Среди россиян лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 183 в 180, 69+114).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
радует пока только звено Хэйгл-Сирелли-Куч (два первых еще и в меньшинстве впахивают)
и Василевский (вообще вопросов к нему нет)
У Монреаля как раз-таки тянут нижние звенья... из 9 забитых шайб 5 на счету нижних звеньев, вот и вся разница.