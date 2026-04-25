Кучеров делит с Саваром 18-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (175). До идущих на 16-м месте Беливо и Федорова – 1 балл

Никита Кучеров делит с Дени Саваром 18-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (2:3 ОТ, 1-2 в серии).

В текущем плей-офф у 32-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 3 играх. За карьеру в кубковых играх – 175 (54+121) баллов в 155 играх.

Кучеров сравнялся с Дени Саваром (175 в 169, 66+109) и делит с ним 18-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ .

16-е место делят Жан Беливо (176 в 162, 79+97) и Сергей Федоров (176 в 183, 52+124).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208, 122+260). Среди россиян лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 183 в 180, 69+114).