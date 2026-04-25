Кенневилл выиграл 123-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и делит с Арбуром 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)
«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» (7:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).
Эта победа в кубковой встрече стала 123-й в карьере главного тренера «Дакс» Джоэла Кенневилла.
Он делит 2-е место по числу выигранных матчей в Кубке Стэнли с Элом Арбуром. Рекорд принадлежит Скотти Боумэну (223).
Ранее Кенневилл выигрывал матчи плей-офф с «Сент-Луисом», «Колорадо», «Чикаго» (привел команду к 3 победам в Кубке Стэнли) и «Флоридой».
Отметим, что 67-летний специалист занимает 2-е место в истории лиги и по числу проведенных игр в плей-офф (227 против 353 у Боумэна).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Старину Бо не догнать
Как бы там всё не закончились в серии, очень рад за Конневилла, удачи старине Джоэлу.
если тупо посчитать годы тренерства и побед в матчах КС, то в среднем за год у Боумэна 6,37 побед в КС
