Кенневилл выиграл 123-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и делит с Арбуром 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)

Кенневилл выиграл 123-й матч в плей-офф за карьеру и делит 2-е место в истории.

«Анахайм » обыграл «Эдмонтон » (7:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

Эта победа в кубковой встрече стала 123-й в карьере главного тренера «Дакс» Джоэла Кенневилла .

Он делит 2-е место по числу выигранных матчей в Кубке Стэнли с Элом Арбуром . Рекорд принадлежит Скотти Боумэну (223).

Ранее Кенневилл выигрывал матчи плей-офф с «Сент-Луисом», «Колорадо», «Чикаго» (привел команду к 3 победам в Кубке Стэнли) и «Флоридой».

Отметим, что 67-летний специалист занимает 2-е место в истории лиги и по числу проведенных игр в плей-офф (227 против 353 у Боумэна).