Барбашев в 3-м матче серии с «Ютой»: ассист, 1 бросок, 7 хитов и «минус 1» за 17:17. У него 3 очка в 3 играх в текущем плей-офф

Иван Барбашев сделал результативную передачу в 3-м матче серии с «Ютой».

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев ассистировал Джеку Айкелу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой» (2:4, 1-2).

На счету 30-летнего россиянина стало 3 (2+1) очка в 3 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 3».

Сегодня Барбашев (17:17, 1:47 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». У него 1 бросок в створ, 7 силовых приемов и 1 потеря.