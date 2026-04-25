Дорофеев остался без очков в 3 матчах серии с «Ютой». У лучшего снайпера «Вегаса» в регулярке 3 броска в створ и 2 промаха за 18:00 в 3-й игре
Павел Дорофеев остался без очков в 3-м матче подряд в плей-офф.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев не отметился результативными действиями в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой» (2:4, 1-2).
У 25-летнего россиянина нет набранных очков в текущем плей-офф. В 3 играх серии с «Мамонтом» у него 8 бросков в створ при нейтральной полезности.
Сегодня Дорофеев (18:00, 5:26 – в большинстве) 3 раза бросил в створ и еще 2 раза не попал в него (1 – в штангу), 1 попытка броска была заблокирована. Статистика потерь и перехватов – 1:2.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Сегодня один раз в штангу попал. Моменты имеет, бросает, голы придут ... где-то немного не везёт пока
