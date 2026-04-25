Драйзайтль и защитник «Анахайма» Лакомб лидируют в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ. У обоих по 6 (1+5) очков в 3 играх

Драйзайтль и защитник «Анахайма» Лакомб лидируют в гонке бомбардиров плей-офф.

Форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль и защитник «Анахайма » Джексон Лакомб возглавили гонку бомбардиров плей-офф НХЛ .

У обоих игроков по 6 (1+5) очков в 3 играх.

30-летний немецкий нападающий «Ойлерс» сделал 2 результативные передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Дакс» (4:7, 1-2).

25-летний американский защитник калифорнийцев в этой игре забросил шайбу и сделал результативную передачу.