Драйзайтль и защитник «Анахайма» Лакомб лидируют в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ. У обоих по 6 (1+5) очков в 3 играх
Драйзайтль и защитник «Анахайма» Лакомб лидируют в гонке бомбардиров плей-офф.
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и защитник «Анахайма» Джексон Лакомб возглавили гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.
У обоих игроков по 6 (1+5) очков в 3 играх.
30-летний немецкий нападающий «Ойлерс» сделал 2 результативные передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Дакс» (4:7, 1-2).
25-летний американский защитник калифорнийцев в этой игре забросил шайбу и сделал результативную передачу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Лакомб подкрался незаметно...
Лакомб разрывает , Драйз доминирует .. Интересная серия ) А два Мака тем временем пинают болду .
Ладно Драйзайтль, хотя и он после травмы, но если еще до начала плей-офф кто-нибудь сказал, что Лакомб будет лидером гонки, то назвали бы сумашедшим
Джексон, похоже, начинает показывать, за что ему выписали такой огромный контракт.
Леон - хозяин Лиги.
