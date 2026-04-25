  Макдэвид набрал первые очки в текущем плей-офф – 1+1 в 3-м матче серии против «Анахайма». Лучший бомбардир регулярки НХЛ завершил игру с «минус 4» и 27% на точке
Макдэвид набрал первые очки в текущем плей-офф – 1+1 в 3-м матче серии против «Анахайма». Лучший бомбардир регулярки НХЛ завершил игру с «минус 4» и 27% на точке

Коннор Макдэвид набрал первые очки в текущем плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в большинстве и сделал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:7, 1-2). 

29-летний канадец набрал первые очки в текущем плей-офф. 

При этом лучший бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ завершил встречу с полезностью «минус 4» (худший показатель в «Ойлерс») и 27% эффективности на вбрасываниях (выиграл 3 попытки из 11).  

В целом в 3 играх серии у Макдэвида стало 2 (1+1) балла при «минус 6». 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18311 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
"Стрелять так стрелять, но утки уже летят высоко
Летать так летать, я им помашу рукой"
Бушар и Макдевид играют в защите будто это предсезонка, молодцы, что сказать
Забавно, что пока что свою лучшую игру в ПО МакДи закончил с "-4".
В принципе было ожидаемо что серия получится сверхрезультативной, все же у обеих команд и вратари так себе, и защита, скажем так, больше ориентирована на атаку, чем на защиту. Думал, после трёх игр у Мака будет хотя бы 9 очков, а вон как его прикрыли. Похоже, что после боя подушками в регулярном сезоне кто-то все-таки подготовился к играм с нефтью и разобрал куда Мак убирает шайбу во время сольных проходов.
Анахайм вообще никогда не играет плотно в своей зоне. И пропускает много. Просто в своей зоне Эдмонтон плохо отрабатывает. Нужно вести за собой не только в атаке, нужно себе не привозить. Эту игру не смотрел, а в прошлой Мак просто подарил шайбу, а Драйз вчистую проигал вбрасывание в своей зоне вот уже минус два гола, так и проиграли
Такое ощущения глядя на Макдевида, что игра в хоккей для него - это постоянный какой то конкурс где он должен быть лучшим....какой то комплекс, какая то излишняя ненужная борьба . Это как на "Матче Звезд НХЛ" . Он как будто должен быть лучшим по обводке фишек на скорость, лучшим по скоростному дриблингу в эстафете на своем этапе, Лучшим и самым быстрым в конкурсе на скорость бега . И в итоге должен быть МВП "Матча Звезд" . Какая то индивидуальная история ) Но он в команде, тренер должен управлять и временем на площадке и "ЭГО" лидера, если он сам не справляется, например ! Вот сегодня...в конце он опять полез один на троих и опять уперся рогом и был технично блокирован. Потом, если ты лидер и капитан, у вас большинство....ты зачем бессмысленно ударил игрока клюшкой в спину отправив того в борт и оставил команду в меньшинстве в конце игры ? Это самый ответственный момент игры ! Ты подвел команду опять ! Ты о чем думал и думаешь ли ты вообще или за 25 минут бега у тебя все "здравое замыкает" ? В сборной так же было ! Он как бы отдельно от команды....нет химии ! Прошлогодняя история когда он неуважительно отозвался о партнерах, в этом году неуважительно о своем тренере. Как после этого его должны воспринимать в команде ? Не лидер он и капитан так себе ! Менять команду, чтоб им тренер управлял и партнеры могли спросить, несмотря не "некстванский статус" который в тыкву превращается ! Сорри за много букв , например ))
У Макди есть все задатки чтобы стать реально великим лидером. После того как он взял этим летом продление за смешные деньги в этом лично у меня рассеялись последние сомнения.

Ему просто нужен свой Скотти Боумен, который придя в Детройт в 1993 году с 6 КС за пазухой быстро объяснил такому же "бегунку" Стиви Ваю, как нужно играть в хоккей, чтобы не только на ASG кататься, а ещё и стабильно уничтожать всю оппозицию так, что невыход в финал конференции будет считаться провальным сезоном. И у человека 3 кубка по итогу.
дурочку не выключай, хотя возможно это у тебя непроизвольно конечно.Мак и должен брать игру на себя как подобает лидеру .Что ему остаётся,, как не идти на троих при цейтноте и если партнёры-дереволазы не могут рояль подтащить в нужный момент.
Ну а че? У него ж всего 12 лямов в платежке. Он же не Драйз, чтоб тащить...)
МакДэвид как Драйзатль сегодня сделали по результативной ошибке ... разумеется не без помощи Бушара :)
Бушар им по рукам наверное бил..
Да причём здесь Макдэвид? Проблемы с вратарём и обороной как были у нефти, так они и остались.
Он же пытается взять игру на себя. Ну а кто, если не он. Здесь пытаются свешать всех собак на него, ибо он лидер. Логично, но у лидеров тоже бывают разные дни.
Сегодня не повезло, так бывает. Тем более, в плей-офф очень плотно играют с лидерами.
Далее, боттом-6. Вроде бы по фамилиям всё хорошо: опытные Фредерик, Рославик, Лазарь. Молодые Савой, Шамански... но не та эта команда, которая была у мазутов прошлые годы.
Совсем не та нефть, не тот выхлоп, нет огня.
Не та плотность.
Много серы- отсюда и качество низкое.
Очень плохо плей офф начал
Расстроился что с Флоридой не сыграет)
