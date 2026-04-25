Макдэвид набрал первые очки в текущем плей-офф – 1+1 в 3-м матче серии против «Анахайма». Лучший бомбардир регулярки НХЛ завершил игру с «минус 4» и 27% на точке

Коннор Макдэвид набрал первые очки в текущем плей-офф.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид забросил шайбу в большинстве и сделал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (4:7, 1-2).

При этом лучший бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ завершил встречу с полезностью «минус 4» (худший показатель в «Ойлерс») и 27% эффективности на вбрасываниях (выиграл 3 попытки из 11).

В целом в 3 играх серии у Макдэвида стало 2 (1+1) балла при «минус 6».