Макдэвид набрал первые очки в текущем плей-офф – 1+1 в 3-м матче серии против «Анахайма». Лучший бомбардир регулярки НХЛ завершил игру с «минус 4» и 27% на точке
Коннор Макдэвид набрал первые очки в текущем плей-офф.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в большинстве и сделал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:7, 1-2).
29-летний канадец набрал первые очки в текущем плей-офф.
При этом лучший бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ завершил встречу с полезностью «минус 4» (худший показатель в «Ойлерс») и 27% эффективности на вбрасываниях (выиграл 3 попытки из 11).
В целом в 3 играх серии у Макдэвида стало 2 (1+1) балла при «минус 6».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В принципе было ожидаемо что серия получится сверхрезультативной, все же у обеих команд и вратари так себе, и защита, скажем так, больше ориентирована на атаку, чем на защиту. Думал, после трёх игр у Мака будет хотя бы 9 очков, а вон как его прикрыли. Похоже, что после боя подушками в регулярном сезоне кто-то все-таки подготовился к играм с нефтью и разобрал куда Мак убирает шайбу во время сольных проходов.
Ему просто нужен свой Скотти Боумен, который придя в Детройт в 1993 году с 6 КС за пазухой быстро объяснил такому же "бегунку" Стиви Ваю, как нужно играть в хоккей, чтобы не только на ASG кататься, а ещё и стабильно уничтожать всю оппозицию так, что невыход в финал конференции будет считаться провальным сезоном. И у человека 3 кубка по итогу.
Он же пытается взять игру на себя. Ну а кто, если не он. Здесь пытаются свешать всех собак на него, ибо он лидер. Логично, но у лидеров тоже бывают разные дни.
Сегодня не повезло, так бывает. Тем более, в плей-офф очень плотно играют с лидерами.
Далее, боттом-6. Вроде бы по фамилиям всё хорошо: опытные Фредерик, Рославик, Лазарь. Молодые Савой, Шамански... но не та эта команда, которая была у мазутов прошлые годы.
Совсем не та нефть, не тот выхлоп, нет огня.
Много серы- отсюда и качество низкое.