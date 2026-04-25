  • Подколзин забил 1-й гол в текущем плей-офф и подрался с Вилом в 3-м матче с «Анахаймом». У него 4 очка и «+4» в 3 играх серии
Василий Подколзин забил 1-й гол в текущем плей-офф и подрался с Джеффри Вилом.

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забил и подрался в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:7, 1-2). 

24-летний россиянин открыл счет на 14-й минуте встречи. У него стало 4 (1+3) очка в 3 играх в текущем плей-офф при полезности «+4». 

В концовке третьего периода Подколзин подрался с нападающим «Дакс» Джеффри Вилом. Обоим игрокам дали по 5 минут штрафа.

Сегодня Василий (14:52 – все в равных составах) завершил встречу с полезностью «+2» (лучший показатель в «Ойлерс»).

Он реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 3 (33%). 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18385 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Больше чем у МакДэвида очков :)
Ответ Matador
Причем в ДВА раза больше
Ответ Matador
Да и +/- на порядок лучше. Но времени ему дают конечно маловато.
Русский Макдевид в деле. Ведёт команду за
собой. ... Конор Макчикен не будь кексиком, начинай играть как умеешь.
Ответ igor nn
Получается РоРо всё-таки разбирается в хоккее🤣
Удивительно, но сегодня лучшие у Нефти Драйз, Подколзин, Капанен и, прости господи, Нерс)
Ответ Амфитрион
Игру смотрел? Нёрс отвратителен
Ответ dw4xbhdgb8
Смотрел конечно. И где он был отвратителен? Сыграл больше всех команде, умудрился заработать плюсовую полезность, и таких привозов как Мак или Бушар не допускал. И это при том что сам лично считаю Нерса главной неудачей менеджмента Ойлерс.
Шутки шутками, но Вася каждый раз очень полезен в плове.. И за сборную он всегда играл хорошо.
То есть играть под давлением для Васи- только в кайф.
На самом деле очень хороший игрок.
Были бы мы на международном уровне представлены- Вася точно должен был быть в команде.
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры:
Кучеров 4(1+3)
Капризов 4 (1+3)
Подколзин 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)

Болеем за наших!
Ответ Кагов
И все вылетят на заслуженный отдых.
Лучший пока в составе нефти. И очки набирает, и в обороне отрабатывает, и люлей выдает
Хорошо Васю Ленька прокачал, но и сам конечно все почти единоборства выигрывает
Вася в одиночку отдувается
Вася , красавчик! Делает задел на топ 6 в следующем сезоне
МакДэвид чёт совсем без энтузиазма аплодирует драке Подколзина.
Ответ Венер Кучербаев
Счёт 4:7, 20 секунд до конца матча, какой уж тут энтузиазм
