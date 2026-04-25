Подколзин забил 1-й гол в текущем плей-офф и подрался с Вилом в 3-м матче с «Анахаймом». У него 4 очка и «+4» в 3 играх серии
Василий Подколзин забил 1-й гол в текущем плей-офф и подрался с Джеффри Вилом.
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забил и подрался в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:7, 1-2).
24-летний россиянин открыл счет на 14-й минуте встречи. У него стало 4 (1+3) очка в 3 играх в текущем плей-офф при полезности «+4».
В концовке третьего периода Подколзин подрался с нападающим «Дакс» Джеффри Вилом. Обоим игрокам дали по 5 минут штрафа.
Сегодня Василий (14:52 – все в равных составах) завершил встречу с полезностью «+2» (лучший показатель в «Ойлерс»).
Он реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 3 (33%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
То есть играть под давлением для Васи- только в кайф.
То есть играть под давлением для Васи- только в кайф.
На самом деле очень хороший игрок.
Были бы мы на международном уровне представлены- Вася точно должен был быть в команде.
Кучеров 4(1+3)
Капризов 4 (1+3)
Подколзин 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Болеем за наших!