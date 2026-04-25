  «Анахайм» повел 2-1 в серии с «Эдмонтоном», выиграв 3-й матч (7:4). Гранлунд набрал 1+3, Лео Карлссон – 1+1 с победным голом
«Анахайм» повел 2-1 в серии с «Эдмонтоном», выиграв 3-й матч (7:4). Гранлунд набрал 1+3, Лео Карлссон – 1+1 с победным голом

«Анахайм» повел 2-1 в серии с «Эдмонтоном», выиграв 3-й матч (7:4).

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» (7:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1). 

Форвард «Дакс» Микаэль Гранлунд записал в актив 4 (1+3) очка и был признан первой звездой встречи.

Автором победной шайбы стал нападающий калифорнийцев Лео Карлссон, ставший третьей звездой с 2 (1+1) баллами. Второй звездой был назван защитник «уток» Джексон Лакомб (1+1). 

У «Ойлерс» по 2 очка набрали Коннор Макдэвид (1+1), Леон Драйзайтль и Эван Бушар (по 0+2). 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18384 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Карлссон крутой тип. 21 год и такой толковый, а главное стабильный центр. Свой второй номер драфта отрабатывает очень хорошо. Думаю это толковый топчик на долгие и долгие годы. Да и здоровый достаточно, тяжело сломать, в борьбе в полном порядке
Карлссон крутой тип. 21 год и такой толковый, а главное стабильный центр. Свой второй номер драфта отрабатывает очень хорошо. Думаю это толковый топчик на долгие и долгие годы. Да и здоровый достаточно, тяжело сломать, в борьбе в полном порядке
По стопам Гецлафа?
По стопам Гецлафа?
Вполне
Трудно на что-то рассчитывать, когда у команды играет одно звено. Большинства нет, меньшинства нет. Макдэвид и Бушар проваливают серию, Уолман напривозил на полгода вперед. И я даже не знаю, что должно произойти, чтобы Ойлерз исправили ситуацию
Трудно на что-то рассчитывать, когда у команды играет одно звено. Большинства нет, меньшинства нет. Макдэвид и Бушар проваливают серию, Уолман напривозил на полгода вперед. И я даже не знаю, что должно произойти, чтобы Ойлерз исправили ситуацию
Надеюсь ничего не произойдёт и утки докажут делом что они это не ЭлЭй.
Трудно на что-то рассчитывать, когда у команды играет одно звено. Большинства нет, меньшинства нет. Макдэвид и Бушар проваливают серию, Уолман напривозил на полгода вперед. И я даже не знаю, что должно произойти, чтобы Ойлерз исправили ситуацию
Трудно на что-то рассчитывать, когда у тебя в команде глупые бегунки
Веселая игра, Утки молодцы, по сравнению с Нефтью смотрятся командой. Макдэвид вроде 1+1, а при этом худшая игра от него из всех трех.
Просто красавцы!
То, что старина Q топовый тренер нет сомнений.
До сих пор не понимаю, как руководство ЛА его не подписало.
Ну если у руководства задача "развалить" Кингз, то они справляются
А утки молодцы, пусть болельщики и зрители кайфуют
То, что старина Q топовый тренер нет сомнений. До сих пор не понимаю, как руководство ЛА его не подписало. Ну если у руководства задача "развалить" Кингз, то они справляются А утки молодцы, пусть болельщики и зрители кайфуют
Почему не подписало? потому что его Анахайм подписал.
Молодцы Утки уверенная игра и победа, продолжайте в том же духе
Средняя пропускаемость 5.3 шайбы за матч. Респект менеджменту от Макди, что решили вратарский вопрос. Отдать Скиннера за Джарри доплатив за него пиком и защитником - это сильно. Тут, видимо, даже если Мак за минималку подпишется, ничего не изменится.
Становится всё интереснее… Смогут ли 🦆 остановить нефть уже в первом раунде? Выглядят они очень прилично и с учётом, что они могучие, то почему бы и нет)
Спасибо уткам от всех адекватных любителей хоккея
Спасибо уткам от всех адекватных любителей хоккея
всегда пожалуйста. не всё дно протирать.
