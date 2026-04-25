«Анахайм» повел 2-1 в серии с «Эдмонтоном», выиграв 3-й матч (7:4). Гранлунд набрал 1+3, Лео Карлссон – 1+1 с победным голом
Форвард «Дакс» Микаэль Гранлунд записал в актив 4 (1+3) очка и был признан первой звездой встречи.
Автором победной шайбы стал нападающий калифорнийцев Лео Карлссон, ставший третьей звездой с 2 (1+1) баллами. Второй звездой был назван защитник «уток» Джексон Лакомб (1+1).
У «Ойлерс» по 2 очка набрали Коннор Макдэвид (1+1), Леон Драйзайтль и Эван Бушар (по 0+2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс''
До сих пор не понимаю, как руководство ЛА его не подписало.
Ну если у руководства задача "развалить" Кингз, то они справляются
А утки молодцы, пусть болельщики и зрители кайфуют