«Анахайм» повел 2-1 в серии с «Эдмонтоном», выиграв 3-й матч (7:4). Гранлунд набрал 1+3, Лео Карлссон – 1+1 с победным голом

«Анахайм » обыграл «Эдмонтон » (7:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

Форвард «Дакс» Микаэль Гранлунд записал в актив 4 (1+3) очка и был признан первой звездой встречи.

Автором победной шайбы стал нападающий калифорнийцев Лео Карлссон, ставший третьей звездой с 2 (1+1) баллами. Второй звездой был назван защитник «уток» Джексон Лакомб (1+1).

У «Ойлерс» по 2 очка набрали Коннор Макдэвид (1+1), Леон Драйзайтль и Эван Бушар (по 0+2).