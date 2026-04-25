«Юта» – 8-я команда в истории НХЛ, выигравшая матч плей-офф при 12 или менее бросках в створ

«Юта» выиграла 3-й матч серии с «Вегасом» при 12 бросках в створ.

«Юта» обыграла «Вегас » (4:2 при 12:32 по броскам в створ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

Это была первая в истории игра плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити.

«Мамонт» стал 8-й командой в истории НХЛ, которой удалось выиграть матч плей-офф при 12 или менее бросках в створ.

Рекорд делят «Чикаго » (1974, 1:0 с «Лос-Анджелесом» при 10:32 по броскам в створ), «Нью-Джерси » (1990, 2:1 с «Вашингтоном» при 10:21) и «Эдмонтон » (2024, 2:1 с «Далласом» при 10:34).

Также в списке «Вашингтон» (1998, 2:0 с «Оттавой» при 11:36), «Филадельфия» (2016, 2:0 с «Вашингтоном» при 11:44), «Питтсбург» (2017, 5:3 с «Нэшвиллом» в финале Кубка Стэнли при 12:26) и «Ванкувер» (2024, 2:1 с «Нэшвиллом» при 12:30).

Отметим, что официальный подсчет бросков в створ ведется с сезона-1959/60.