  «Юта» повела 2-1 в серии с «Вегасом», выиграв 3-й матч (4:2 при 12:32 по броскам). Крауз сделал дубль в 1-й в истории игре плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити
«Юта» повела 2-1 в серии с «Вегасом», выиграв 3-й матч (4:2 при 12:32 по броскам). Крауз сделал дубль в 1-й в истории игре плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити

«Юта» обыграла «Вегас» (4:2 при 12:32 по броскам в створ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1). 

Это была первая в истории игра плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити. 

Форвард «Мамонта» Лоусон Крауз сделал дубль и был признан первой звездой встречи. Первый его гол в итоге стал победным в матче.

Также в тройку звезд вошли вратарь «Юты» Карел Веймелка (30 отраженных бросков из 32) и защитник Маккензи Уигар (1+1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Эта вообще лютая команда. Я думал что быстрее Каролины нельзя, но посмотрел предыдущий матч мамонтов и понял что вегас попал. Юта очень быстрая и злая.
Сегодня Hurt. Свою лучшую серию Харт судя по всему выдал, и видимо лимит иссяк, с открытых бросков основном. Юта на минимале.)
Такой ВГН нужно проходить, если Мамонт возьмёт 2/2 дома, то второй рануд очень близко. А в вегасовских бросках ради бросков есть смысл и в их привычном накате? Если в первых двух выездных там и можно было говорить, что вторым номером Юта сознательно была(хотя так ли часто преимущество по "времени в оффенсивзон" конвертируется в качество), то здесь играла от своей печки.. Сегодня спокойно, без суеты, и Веймелка так же. )
Процент отраженных бросков 0.67. Давно я такой эффективности не видел.
Ахаха, 12 бросков
Веймелка кураж поймал сегодня
