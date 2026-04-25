«Юта» повела 2-1 в серии с «Вегасом», выиграв 3-й матч (4:2 при 12:32 по броскам). Крауз сделал дубль в 1-й в истории игре плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити

«Юта» повела 2-1 в серии с «Вегасом», выиграв 3-й матч (4:2).

«Юта» обыграла «Вегас » (4:2 при 12:32 по броскам в створ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

Это была первая в истории игра плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити.

Форвард «Мамонта» Лоусон Крауз сделал дубль и был признан первой звездой встречи. Первый его гол в итоге стал победным в матче.

Также в тройку звезд вошли вратарь «Юты» Карел Веймелка (30 отраженных бросков из 32) и защитник Маккензи Уигар (1+1).