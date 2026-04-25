«Юта» повела 2-1 в серии с «Вегасом», выиграв 3-й матч (4:2 при 12:32 по броскам). Крауз сделал дубль в 1-й в истории игре плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити
Это была первая в истории игра плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити.
Форвард «Мамонта» Лоусон Крауз сделал дубль и был признан первой звездой встречи. Первый его гол в итоге стал победным в матче.
Также в тройку звезд вошли вратарь «Юты» Карел Веймелка (30 отраженных бросков из 32) и защитник Маккензи Уигар (1+1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Такой ВГН нужно проходить, если Мамонт возьмёт 2/2 дома, то второй рануд очень близко. А в вегасовских бросках ради бросков есть смысл и в их привычном накате? Если в первых двух выездных там и можно было говорить, что вторым номером Юта сознательно была(хотя так ли часто преимущество по "времени в оффенсивзон" конвертируется в качество), то здесь играла от своей печки.. Сегодня спокойно, без суеты, и Веймелка так же. )