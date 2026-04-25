Хатсон из «Монреаля» – 7-й в списке самых молодых защитников в истории НХЛ с голом в овертайме матча плей-офф. Рекорд у Зюзина

Лэйн Хатсон – в списке самых молодых защитников НХЛ с голом в овертайме плей-офф.

Защитник «Монреаля » Лэйн Хатсон забросил победную шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Тампы » (3:2 ОТ, 2-1).

Американец (22 года 69 дней) впервые забил в овертайме матча плей-офф. Он стал 7-м в списке самых молодых защитников в истории лиги с таким достижением.

Рекорд принадлежит россиянину Андрею Зюзину (1998 год, «Сан-Хосе», 20 лет 97 дней).

Также в списке Шимон Немец (2025, «Нью-Джерси», 21 год 69 дней), Бэйб Пратт (1937, «Рейнджерс», 21 год 77 дней), Ларри Робинсон (1973, «Монреаль», 21 год 319 дней), Крис Летанг (2009, «Питтсбург», 22 года 12 дней) и Бобби Орр (1970, «Бостон», 22 года 51 день).

«Монреаль» повел 2-1 в серии с «Тампой», выиграв 3-й матч (3:2). Хатсон забил победный гол на 63-й