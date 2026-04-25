Хатсон из «Монреаля» – 7-й в списке самых молодых защитников в истории НХЛ с голом в овертайме матча плей-офф. Рекорд у Зюзина
Лэйн Хатсон – в списке самых молодых защитников НХЛ с голом в овертайме плей-офф.
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон забросил победную шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ, 2-1).
Американец (22 года 69 дней) впервые забил в овертайме матча плей-офф. Он стал 7-м в списке самых молодых защитников в истории лиги с таким достижением.
Рекорд принадлежит россиянину Андрею Зюзину (1998 год, «Сан-Хосе», 20 лет 97 дней).
Также в списке Шимон Немец (2025, «Нью-Джерси», 21 год 69 дней), Бэйб Пратт (1937, «Рейнджерс», 21 год 77 дней), Ларри Робинсон (1973, «Монреаль», 21 год 319 дней), Крис Летанг (2009, «Питтсбург», 22 года 12 дней) и Бобби Орр (1970, «Бостон», 22 года 51 день).
«Монреаль» повел 2-1 в серии с «Тампой», выиграв 3-й матч (3:2). Хатсон забил победный гол на 63-й
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
А Лэйн Хатсон, возможно, тоже будущая легенда НХЛ, которая встанет в один ряд с вышеупомянутыми легендами прошлого.