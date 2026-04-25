«Тампа» нанесла 17 бросков в 3-м матче серии против «Монреаля». Это худший результат для команды в плей-офф со 2-й игры финала-2022 с «Колорадо» (0:7)

«Тампа» нанесла 17 бросков в створ в 3-м матче серии с «Монреалем».

«Тампа » уступила «Монреалю» (2:3 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).

Счет по броскам в створ – 29:17 в пользу «Канадиенс».

17 бросков в створ в матче плей-офф – худший результат для «Лайтнинг» со 2-й игры финала Кубка Стэнли-2022 против «Колорадо» (0:7). Тогда счет по броскам составил 30:16 в пользу «Эвеланш».

Антирекордное число бросков для «молний» в матчах Кубка Стэнли – 15. Таких игр у команды было 3 (2003 год – против «Нью-Джерси», 2004 – против «Калгари» и 2021 – против «Каролины»).

Отметим, что игры против «Флэймс» (7-й матч финала, 15:17 по броскам в створ) и «Харрикейнс» (2-й матч второго раунда, 15:32) были выиграны с одинаковым счетом 2:1.