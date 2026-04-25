«Тампа» нанесла 17 бросков в 3-м матче серии против «Монреаля». Это худший результат для команды в плей-офф со 2-й игры финала-2022 с «Колорадо» (0:7)
«Тампа» уступила «Монреалю» (2:3 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).
Счет по броскам в створ – 29:17 в пользу «Канадиенс».
17 бросков в створ в матче плей-офф – худший результат для «Лайтнинг» со 2-й игры финала Кубка Стэнли-2022 против «Колорадо» (0:7). Тогда счет по броскам составил 30:16 в пользу «Эвеланш».
Антирекордное число бросков для «молний» в матчах Кубка Стэнли – 15. Таких игр у команды было 3 (2003 год – против «Нью-Джерси», 2004 – против «Калгари» и 2021 – против «Каролины»).
Отметим, что игры против «Флэймс» (7-й матч финала, 15:17 по броскам в створ) и «Харрикейнс» (2-й матч второго раунда, 15:32) были выиграны с одинаковым счетом 2:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Нанесла столько - сколько смогла Тампа, в общем и целом есть ощущение, что Монреаль просто лучше подготовлен к плову и имеет преимущество, хоть и небольшое, но всё же ощутимое по игре на мой взгляд.
Попади Хатсон во втором матче не в штангу, а ровно в створ, то было бы 3-0 в серии и поделом честно говоря
Тяжело идет. Либо отлетят, либо перетерпят и полетят.
Отлетят. Потихоньку Тампа скатывается в команду для регулярок, но не для ПО
Скорее отлетят, целостности игры нет, в обороне дыра, только сегодня 4 выхода 1 в 0, если бы не Вася.. а в следующий раз Монреаль может и не простить.
