Василевский отразил 26 из 29 бросков в 3-м матче серии с «Монреалем». Поражение – 14-е в 19 играх в плей-офф с 2023 года (88,1% сэйвов на отрезке)

Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков в 3-м матче серии с «Монреалем».

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (2:3 ОТ, 1-2).

31-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков (89,7%). В текущем плей-офф у него 1 победа при 2 поражениях (88,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,76).

С 2023 года двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг» провел 19 кубковых матчей – 5 побед и 14 поражений при 88,1% сэйвов и КН 3,27.