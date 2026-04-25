Василевский отразил 26 из 29 бросков в 3-м матче серии с «Монреалем». Поражение – 14-е в 19 играх в плей-офф с 2023 года (88,1% сэйвов на отрезке)
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (2:3 ОТ, 1-2).
31-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков (89,7%). В текущем плей-офф у него 1 победа при 2 поражениях (88,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,76).
С 2023 года двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг» провел 19 кубковых матчей – 5 побед и 14 поражений при 88,1% сэйвов и КН 3,27.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
к Васе вопросов нет, в атаке импотенция полная
Намек на не самые высокие показатели. Сложная тема, выручал не раз, но что есть, то есть.
Василевский - лучший игрок Тампы на текущий момент.
