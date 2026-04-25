Демидов без очков в матче с «Тампой»: 3 броска, 2 минуты штрафа за  17:32. У него 0+1 в 3 играх плей-офф

Демидов не набрал очков в 3-м матче плей-офф с «Тампой» (3:2 ОТ).

Форвард «Монреаля » Иван Демидов не отметился результативностью в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Тампой » (3:2 ОТ, 2-1 в серии).

Всего в 3 играх текущего плей-офф на его счету 1 (0+1) очко.

Сегодня за 17:32 (5:37 – в большинстве) у Демидова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «0».