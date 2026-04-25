Кучеров сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 1+3 в 3 играх плей-офф

Кучеров сделал передачу в матче с «Монреалем».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (2:3 ОТ, 1-2 в серии).

Россиянин набрал 4-е (1+3) очко в текущем плей-офф, отличившись во всех трех играх.

Сегодня за 20:35 (7:56 – в большинстве) у Кучерова 1 бросок в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры:
Кучеров 4(1+3)
Капризов 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Подколзин 3 (0+3).

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. МАЛКИН 183 (69+113)
2. Федоров 176 (52+124)
3. КУЧЕРОВ 175 (54 +121)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Малкин лидер.
Кучеров потенциальный лидер.
Болеем за наших!
На фоне Маков нормально.
За последние 10 сезонов всегда был россиянин с перстнем, а двукратными обладателеми Кубка Стэнли стали 8 наших:
Малкин(всего 3)
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могут стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
А Малкин на 4й КС может теоретически зайти!
Сейчас из этого списка выше всего шансы получить третий перстень у Кучерова и Василевского. Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов, сдали полномочия. И все они из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить. Флорида(штат) может сделать Кубок Стэнли переходящим титулом!
Но Малкин с Кросби тоже пока претендуют, последний шанс остался!
Тарасенко Капризов может подсобить на трёшку!
Барбашеву Дорофеев в помощь!
А Сергачева могут вывезти новенькие - непуганные мамонты!
Посмотрим, как пройдут по раундам.
Болеем за всех наших!
Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд.
Пять команд с неоднократными российскими обладателеми КС: Питтсбург, Тампа, Миннесота, Вегас, Юта. Если в финале КС будут (Питтсбург или Тампа) против (Миннесота, Вегас или Юта), то будет прибавление многократных обладателей КС из России.
Смотрим и болеем за наших!
32 игрока из России сыграли в командах, попавших плей-офф КС26 (всего россиян 68 было в сезоне).
Пока из них в плей-офф сыграли 23 игрока.
Вот список 32х россиян, вышедших на КС26:
ВОСТОК (место в конференции и пары первого раунда)
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
Петр Кочетков, вр.
против
6. «Оттава»
Артем Зуб, з.
..….................
2."Баффало" - россиян нет.
против
5. «Бостон»
Марат Хуснутдинов, н.
Георгий Меркулов, н.
Никита Задоров, з.
............................
3. «Тампа-Бэй»
Никита Кучеров, н.
Максим Грошев, з.
Андрей Василевский, вр.
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
..........................
7. «Питтсбург»
Евгений Малкин, н.
Егор Чинахов, н.
Сергей Мурашов, вр.
против
8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
Никита Гребенкин, н.
---------/--------/-------
ЗАПАД (место в конференции и пары первого раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
Захар Бардаков, н.
против
8. «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин, н.
Андрей Кузьменко, н.
.....................
2. «Даллас»
Илья Любушкин, з.
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
....................
4. «Вегас»
Павел Дорофеев, н.
Иван Барбашев, н.
против
6. «Юта»
Михаил Сергачев, з.
Дмитрий Симашев, з.
Даниил Бут, н.
.......................
5. «Эдмонтон»
Василий Подколзин, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.
Ответ Кагов
8 минут в ПП , чудом закатили одну шайбу
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
22 апреля, 10:13
Кучеров делит 49-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (54). Среди россиян он 3-й, среди действующих игроков лиги – 7-й
22 апреля, 06:55
Кучеров забил в матче с «Монреалем» с выездом из-за ворот – 1-й гол в плей-офф НХЛ с 2023 года. Форвард «Тампы» прервал безголевую серию из 16 игр (0+16 на отрезке)
22 апреля, 06:00Видео
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
32 минуты назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
