Кучеров сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 1+3 в 3 играх плей-офф

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (2:3 ОТ, 1-2 в серии).

Россиянин набрал 4-е (1+3) очко в текущем плей-офф, отличившись во всех трех играх.

Сегодня за 20:35 (7:56 – в большинстве) у Кучерова 1 бросок в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».