Кучеров сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 1+3 в 3 играх плей-офф
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (2:3 ОТ, 1-2 в серии).
Россиянин набрал 4-е (1+3) очко в текущем плей-офф, отличившись во всех трех играх.
Сегодня за 20:35 (7:56 – в большинстве) у Кучерова 1 бросок в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Кучеров 4(1+3)
Капризов 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Подколзин 3 (0+3).
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. МАЛКИН 183 (69+113)
2. Федоров 176 (52+124)
3. КУЧЕРОВ 175 (54 +121)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Малкин лидер.
Кучеров потенциальный лидер.
Болеем за наших!
Малкин(всего 3)
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могут стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
А Малкин на 4й КС может теоретически зайти!
Сейчас из этого списка выше всего шансы получить третий перстень у Кучерова и Василевского. Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов, сдали полномочия. И все они из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить. Флорида(штат) может сделать Кубок Стэнли переходящим титулом!
Но Малкин с Кросби тоже пока претендуют, последний шанс остался!
Тарасенко Капризов может подсобить на трёшку!
Барбашеву Дорофеев в помощь!
А Сергачева могут вывезти новенькие - непуганные мамонты!
Посмотрим, как пройдут по раундам.
Болеем за всех наших!
Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд.
Пять команд с неоднократными российскими обладателеми КС: Питтсбург, Тампа, Миннесота, Вегас, Юта. Если в финале КС будут (Питтсбург или Тампа) против (Миннесота, Вегас или Юта), то будет прибавление многократных обладателей КС из России.
Смотрим и болеем за наших!
Пока из них в плей-офф сыграли 23 игрока.
Вот список 32х россиян, вышедших на КС26:
ВОСТОК (место в конференции и пары первого раунда)
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
Петр Кочетков, вр.
против
6. «Оттава»
Артем Зуб, з.
..….................
2."Баффало" - россиян нет.
против
5. «Бостон»
Марат Хуснутдинов, н.
Георгий Меркулов, н.
Никита Задоров, з.
............................
3. «Тампа-Бэй»
Никита Кучеров, н.
Максим Грошев, з.
Андрей Василевский, вр.
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
..........................
7. «Питтсбург»
Евгений Малкин, н.
Егор Чинахов, н.
Сергей Мурашов, вр.
против
8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
Никита Гребенкин, н.
---------/--------/-------
ЗАПАД (место в конференции и пары первого раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
Захар Бардаков, н.
против
8. «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин, н.
Андрей Кузьменко, н.
.....................
2. «Даллас»
Илья Любушкин, з.
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
....................
4. «Вегас»
Павел Дорофеев, н.
Иван Барбашев, н.
против
6. «Юта»
Михаил Сергачев, з.
Дмитрий Симашев, з.
Даниил Бут, н.
.......................
5. «Эдмонтон»
Василий Подколзин, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.