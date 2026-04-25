«Монреаль» повел 2-1 в серии с «Тампой», выиграв 3-й матч (3:2 ОТ). Хатсон забил победный гол на 63-й
«Монреаль» одолел дома «Тампу» (3:2 ОТ) в 3-м матче серии 1-го раунда (2-1).
«Монреаль» одолел дома «Тампу» (3:2 ОТ) и повел 2-1 в серии первого раунда Кубка Стэнли.
Победный гол на 63-й минуте забил защитник «Канадиенс» Лэйн Хатсон. Он был признан первой звездой встречи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Болею за Тампу, но 17 бросков за игру и общее впечатление по игре тревожно.
Болею за Тампу, но 17 бросков за игру и общее впечатление по игре тревожно.
Поддерживаю. Если бы не Васи, до овера бы не дошло
За Тампу очково
Рекорд по овертаймам поставить конечно было бы весело, но давайте лучше начнем забивать выходы 1 на 1 :)
Самая лютая серия конечно.
Шикааарно (с)
Может быть за юбилейным 25-м Кубком идут?
Красавчики Монреаль
Сегодня была первая игра, в которой Монреаль переигрывал 5 на 5. Где-то с середины второго периода началось
Сегодня была первая игра, в которой Монреаль переигрывал 5 на 5. Где-то с середины второго периода началось
В первой игре 5 на 5 переигрывали. Во второй плюс минус равно было. В том то и проблема, что Тампа 5 на 5 не вывозит и плюс достаточно слабая реализация в пп
Сегодня была первая игра, в которой Монреаль переигрывал 5 на 5. Где-то с середины второго периода началось
А я говорил, что серия будет очень равная и не понятно куда качнется)
Почему-то Тампа устала к середине игры. Странно как-то, весь конец сезона отдали на отдых.
Спонсор победы - звено Болдук - Дак - Тексье и Хатсон!
Спонсор победы - звено Болдук - Дак - Тексье и Хатсон!
В посте про Демидова читал от кого-то что он бога молит лишь бы Тексье в следующем матче не играл. Так как он мешает Ивану своей игрой
В посте про Демидова читал от кого-то что он бога молит лишь бы Тексье в следующем матче не играл. Так как он мешает Ивану своей игрой
А как это отменяет тот факт, что Тексье сыграл ужасную игру вторую? И причем тут Иван?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем